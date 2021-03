Insigne prova a superarsi: miglior marcatore italiano del 2021

Otto goal fin qui, decisivo anche contro il Bologna, Insigne prova a raggiungere per la prima volta in carriera venti reti in campionato.

E' un Napoli altalenante quello di Gattuso, in lotta per la Champions League e reduce dalla vittoria nel 26esimo turno di Serie A. Se la squadra ha alti e bassi, in questa stagione ne ha avuto pochi Lorenzo Insigne , almeno in termini realizzativi. Sopratutto nel 2021.

Decisivo contro il Bologna con una doppietta, il capitano del Napoli ha già siglato otto reti nel nuovo anno, di fatto issandosi in cima alla classifica dei giocatori italiani con più goal all'attivo. Più di Belotti, Immobile e del resto dei compagni di Nazionale azzurra con cui ha conquistato l'accesso all'Europeo.

Per Insigne media realizzativa ottima, viste le 13 reti in 22 gare. Per un giocatore che non ha mai agganciato le venti marcature in una sola stagione di Serie A, potrebbe essere la volta buona: i 18 record del 2016/2017 sembrano essere a portata.

Insigne, che a inizio 2021 ha dovuto fare i conti con il rigore sbagliato in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, sta cercando di essere sempre più il capitano del Napoli da ogni punto di vista, sia in termini di leadership che riguardo le reti segnate.

La dodicesima rete della sua annata, segnata contro il Bologna, è stata essenziale per i tre punti del Napoli, fuori dalle coppe ma con la possibilità di tornare in Champions grazie al campionato. Qualcosa che sarà possibile solamente grazie all'estro del suo capitano.

Calato in termini di assist, Insigne ha però aumentato il proprio score realizzativo in Serie A, puntando con decisione a quota venti. A otto lunghezze, con più di dieci gare ancora da disputare, a quasi trent'anni potrebbe esserci una svolta anche da quest punto di vista per l'ex Foggia.

Proprio in terra pugliese ha segnato il maggior numero di reti in un singolo campionato, in questo caso di Serie C: 19 marcature con il Foggia, 18 con il Pescara e con il Napoli 2016/2017. La nuova sfida è superarsi e presentarsi all'Europeo, qualcosa si giocasse, come arma in più in zona goal.