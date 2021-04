Insigne non si ferma più: vicino al suo record di goal in Serie A

Insigne ha contribuito con un goal al 4-3 del Napoli sul Crotone, avvicinando il suo primato di segnature in una stagione di Serie A.

Lorenzo Insigne è il capitano, il leader tecnico e anche il principale finalizzatore del Napoli. Quest'ultimo riconoscimento è arrivato nel corso di questa stagione, quando l'esterno azzurro ha supplito con la sua grande continuità sotto porta alle assenze per infortunio di Mertens e Osimhen.

Con il goal di oggi, che ha aperto la sfida casalinga contro il Crotone vinta dai partenopei per 4-3, Insigne è salito a quota 14 reti in campionato confermandosi come il miglior realizzatore stagionale della squadra di Gattuso. Si tratta di un bottino estremamente sostanzioso per lui, che raramente ha segnato con questa puntualità.

Il suo record personale di reti in Serie A risale alla stagione 2016/17, quando contribuì con 18 segnature all'ottimo campionato disputato dal Napoli - all'epoca allenato da Maurizio Sarri - chiuso al terzo posto. Nelle altre stagioni vissute sotto il Vesuvio, Insigne è andato in doppia cifra in Serie A solo due volte (nelle annate 2015/16 e 2018/19).

Andando a scovare nella carriera di Insigne, in un'altra occasione aveva segnato 18 centri. Si tratta del campionato di Serie B 2011/12, vinto con la maglia del Pescara. L'anno prima invece, vissuto in Lega Pro con il Foggia, ne aveva messi a segno addirittura 19.

Mancano dunque solo quattro reti al capitano azzurro per raggiungere il suo miglior bottino di sempre nel massimo campionato italiano. Un record quindi raggiungibile e magari superabile, con altri goal importanti per la corsa Champions del Napoli.