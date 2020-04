Insigne grato a Gattuso: "Da quando è a Napoli mi ha fatto sentire importante"

Tra Lorenzo Insigne e Gennaro Gattuso, è stato subito feeling. Il capitano del , a 'Radio Kiss Kiss', conferma come col tecnico calabrese sia scoccata la scintilla.

"Dal primo giorno in cui è arrivato mi ha subito parlato, fatto sentire importante. Quella per me è stata una cosa positiva. Poi io ho un bellissimo rapporto con lui. Stando in quarantena, ci sentiamo spesso, per gli allenamenti e per tutte le altre questioni".