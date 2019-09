Insigne contro Marocchi: "Intensità bassa? Un'offesa per noi calciatori"

Lorenzo Insigne ha risposto in maniera accesa a Giancarlo Marocchi sulle critiche sulla poca intensità del Napoli: "Un'offesa per noi calciatori".

Polemica post - tra Lorenzo Insigne e Giancarlo Marocchi. L'opinionista nello studio di 'Sky Sport' ha affermato che il Napoli ha giocato con l'intensità di un'amichevole estiva.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il capitano del Napoli è intervenuto in diretta e ha risposto con toni accesi all'ex centrocampista, affermando che l'intensità c'è anche nelle amichevoli pre-stagionali.

"Ancora insisti a dire amichevole? Noi anche quando facciamo le amichevoli a Dimaro mettiamo intensità. Queste tue opinioni dopo la partita fanno male . Secondo me è un'offesa nei confronti di un giocatore sentirsi dire che abbiamo giocato con la stessa intensità di un'amichevole a Dimaro.

Lite in diretta tra Lorenzo #Insigne e Giancarlo #Marocchi a Sky Sport, nel post-partita di #NapoliCagliari



🎙 #Insigne : "Un'offesa sentir dire che non abbiamo messo intensità, diamo il massimo anche nelle amichevoli a Dimaro". pic.twitter.com/gVTW0NJ7tM — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) September 25, 2019

Insigne ha anche risposto alle critiche per le giocate mancate e per gli attacchi nel post-gara, prima di scusarsi in maniera ironica dando ragione all'opinionista.