Insigne ‘vede’ Azzurro: "Vivo una favola, ora penso solo agli Europei"

Lorenzo Insigne parla a pochi giorni dalla sfida con l’Austria: “La nostra forza è il gruppo. Il modulo di Mancini adatto al mio gioco”.

Superata in scioltezza la fase a gironi di Euro 2020, per l’Italia è arrivato il momento di concentrarsi sugli ottavi di finale e sull’avversario da affrontare sabato sera a Londra: l’Austria.

Lorenzo Insigne, uno dei leader del gruppo Azzurro, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano.

“I più giovani stanno vivendo una favola e questo è un bene anche per noi che siamo più grandi. Per quanto mi riguarda è la prima volta che gioco una competizione così importante da protagonista. E’ una favola anche per me, sono orgoglioso di indossare la maglia Azzurra e sto dando più del massimo per ripagare la fiducia che mi è stata concessa”.

Il capitano del Napoli sembra essere arrivato a questa competizione nelle migliori condizioni possibili.

“In passato abbiamo giocato con altri moduli e mi sono sempre adattato. Ringrazio Prandelli e Conte che mi hanno convocato per i Mondiali e per gli Europei, ma giocavamo con il 3-5-2 ed io mi sono messo a disposizione. Adesso ho qualche possibilità in più perché Mancini sistema la squadra con un modulo che è più adatto alle mie caratteristiche, oltre che a quelle di tutti coloro che sono qui”.

Tra i punti di forza dell’Italia c’è anche uno Jorginho in stato di grazia.

“La forza di questa Nazionale è il gruppo, ma ci sono elementi di grande qualità come Jorginho ed è giusto che si parli di lui. Viene da anni stupendi ed è un orgoglio poter giocare con campioni come lui. Non so se vincerà il Pallone d’Oro, ma spero che sia nella lista di coloro che possono vincerlo, perché è un grande giocatore. Noi lo chiamiamo ‘Professore’”.

Insigne in Nazionale indossa la maglia numero 10.

“E’ una grossa responsabilità, ma non voglio mettermi pressione. Cerco sempre di scendere in campo con la giusta spensieratezza. Io sono tra i più esperti, quindi cerco di dare qualche consiglio ai più giovani. Loro hanno tanta qualità e danno molto a noi”.

Insigne ha parlato della sua carriera.

“Nessun rimpianto, il mio sogno è sempre stato quello di di giocare per il Napoli e di essere capitano. Sono stracontento di come sono andate le cose. Il futuro? Ci sarà tempo per parlarne, adesso penso solo agli Europei”.

Tra i suoi migliori amici c’è Ciro Immobile.

“Con lui e Verratti siamo amici anche fuori dal campo, siamo cresciuti insieme a Pescara. Uno giorno potrò dire a tutti di aver giocato con una Scarpa d’Oro. Marco è da dieci anni a Parigi e giocare in quel tipo di squadre non è semplice”.

Secondo alcuni l’Italia non ha affrontato avversari duri sin qui.