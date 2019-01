Insigne a DAZN: "Inter-Napoli? Espulso per quello che è successo a Koulibaly"

Lorenzo Insigne si racconta a DAZN: "Ogni tanto perdo un po' la testa, contro l'Inter è accaduto. Higuain? Non lo sento da tempo, in bocca al lupo".

Da San Siro a San Siro. Dall'Inter al Milan. Senza di Lorenzo Insigne il Napoli ha conquistato 6 punti su 6, oltre alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, ma sbaglia chi pensa che l' en plein azzurro abbia attenuato la sua amarezza per l'espulsione coi nerazzurri. E, in un'intervista esclusiva rilasciata a DAZN, il folletto azzurro lo conferma.

Milan-Napoli è solo su DAZN! Attiva il tuo mese gratis e goditi il big match sabato alle 20.30!

"Se a San Siro contro l’Inter non fosse successo ciò che è successo a Koulibaly, non credo che io mi sarei fatto espellere. A volte per il nervosismo io perdo un po’ la testa, so che devo controllarmi di più".

Meglio pensare alle tante cose belle di una stagione positiva, insomma. Come il cambio di ruolo: da esterno in un tridente ad attaccante puro in un reparto a due.

"Me lo propose Ancelotti dopo la sconfitta contro la Samp, è stata una sua intuizione e io mi sono messo subito a sua disposizione”.

I partner offensivi di Insigne, attualmente, si chiamano Mertens e Milik. Mentre Gonzalo Higuain, che a Napoli ha lasciato un ricordo dolce-amaro, ha lasciato il Milan per il Chelsea.

"Gonzalo non lo sento da tempo, sabato non ci sarà. Ha fatto la sua scelta, in bocca al lupo".

Il rapporto coi tifosi del Napoli è invece splendido. Sono lontani i tempi in cui Insigne si prendeva i fischi e reagiva scagliando a terra la maglia durante il ritiro di Dimaro. Anche se, naturalmente, le aspettative restano altissime.

"Più pressione perché napoletano a Napoli? E’ chiaro che da me pretendano di più. Sono il primo a essere criticato quando le cose vanno male, spiace, ma capisco l’amore che la gente di Napoli ha per il Napoli. Quando il Napoli gioca, la città si ferma, per strada non vedi nessuno”.

Chiusura dedicata a Zdenek Zeman, colui che ha forgiato Insigne per il grande calcio. Prima a Foggia, poi a Pescara. Stagioni fondamentali per la sua crescita.