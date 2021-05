'Inside the Derby': anche a porte chiuse, la Roma vende 46mila biglietti

Il derby si giocherà a porte chiuse, ma l'iniziativa del club giallorosso ha fatto registrare il sold out di vendita dei biglietti virtuali.

Il derby tra Roma e Lazio si giocherà purtroppo a porte chiuse, come ormai d'abitudine da un anno a questa parte per tutte le partite di Serie A. Nonostante questo, la società giallorossa ha fatto registrare un sold out.

Si tratta dell'iniziativa 'Inside the Derby', lanciata dal club in vista della stracittadina. Sono stati messi in vendita biglietti virtuali, andati esauriti.

Il club in settimana ha offerto ai tifosi l'occasione di partecipare attivamente alla coreografia che questa sera campeggerà in Curva Sud. La risposta è stata straordinaria: 46,036 biglietti venduti, la campagna di virtual ticketing di maggior successo tra i 5 maggiori campionati europei.

L'intero ricavato sarà devoluto in beneficienza alla Fondazione Roma Cares per il progetto ‘A Scuola di Tifo’.