Inossidabile Hodgson: a 72 anni rinnova con il Crystal Palace

L’ex tecnico dell’Inter, Roy Hodgson, ha rinnovato col Crystal Palace. Detiene il record di allenatore più anziano della storia della Premier.

E’ approdato sulla panchina del nel settembre del 2017 e la sua avventura alla guida delle ‘Eagles’ è destinata a durare almeno fino al 2021.

Roy Hodgson ha infatti prolungato il contratto che lo lega al suo club. A confermarlo è stato lo stesso Crystal Palace attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2020

“Il Crystal Palace Football Club è lieto di confermare che Roy Hodgson ha prolungato il suo contratto per un anno e che quindi resterà a Selhurst Park fino al termine della stagione 2020/21.

Hodgson si prolungherà quindi una carriera che va avanti da oltre 44 anni, un arco di tempo senza precedenti nel calcio ai massimi livelli”.

Quella del tecnico inglese è una vera carriera da record. Nel febbraio del 2019, in occasione di una partita vinta 4-1 contro il City, è infatti diventato, a 71 anni e 198 giorni, il più anziano allenatore a sedersi su una panchina di Premier League. In questa speciale classifica, precede altre due leggende del calcio britannico come Bobby Robson (71 anni e 192 giorni) ed Alex Ferguson (71 anni e 139 giorni).

72 - Roy Hodgson will be 72 years and 210 days old when Crystal Palace host at Selhurst Park tomorrow - he is the oldest manager in Premier League history. Evergreen. https://t.co/18KJAySBeo — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2020

Hodgson, che sabato guiderà il suo Crystal Palace in un match di Premier contro il Watford (a 72 anni e 210 giorni), nel corso della sua lunghissima carriera da tecnico, che è iniziata da vice del Maidstone United nel lontano 1971, ha allenato anche in sededosi sulla panchina dell’ (dal 1995 al 1997 e poi nel 1999) e dell’ (nel 2001) ed è inoltre stato commissario tecnico della , degli e dal 2012 al 2016 dell’.

Nel suo palmares, 4 campionati svedesi (2 con l’Halmstad e 2 col ), 2 Coppe di , 1 campionato danese con il Copenhagen ed 1 Supercoppa di .