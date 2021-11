Innovazione e formazione con i club: il Social Football Summit 2021 ospita i Communication Day

Il Social Football Summit, l’evento internazionale dedicato all’industria, all’innovazione ed alla digital transformation nella Football Industry in programma il 15 e il 16 novembre allo Stadio Olimpico, ospiterà i Communication Day di Lega B e Lega Pro.

In occasione della due giorni di Summit, in cui un prestigioso parterre di stakeholder del mondo del calcio si confronterà e condividerà strategie e iniziative, le due leghe hanno organizzato vari panel in cui le società di Serie B e Serie C avranno l'opportunità di confrontarsi negli ambiti della comunicazione sociale e del digital marketing con i massimi esperti del settore.

Un momento di formazione importante e unico nel suo genere, destinato agli addetti al marketing e alla comunicazione delle società professionistiche, che ha come obiettivo quello di aumentare la competitività dei 20 club di Serie B e dei 60 club di Serie C sui temi della comunicazione sportiva e dell’innovazione.





Già confermata la presenza di tanti ospiti prestigiosi e professionisti del settore. Ad aprire le danze ci saranno i presidenti delle due leghe, Mauro Balata e Francesco Ghirelli, che inaugureranno rispettivamente il 'B Future' alle 11:00 di lunedì 15 novembre presso la Sala Champions allestita allo Stadio Olimpico di Roma e il 'Communication Day', in programma alle ore 14:30.

Saranno tanti i temi che saranno trattati e su cui ci sarà la possibilità di confrontarsi e condividere idee e strategie. Da Twitter per i club con Simone Tomassetti, Strategic Partnerships Southern Europe, Benelux & Scandinavia di Twitter, alla costruzione di una Media House con Roberto Monzani, Media House Director dell’Jnter. Spazio anche alla strategia social in tempo di calciomercato con Gianluca Di Marzio, giornalista e volto noto di Sky Sport.

Tante iniziative che permetteranno agli addetti ai lavori e non solo di poter crescere e approfondire tanti argomenti della Football Industry legati alla comunicazione e al digital marketing.

