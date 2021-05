Inno ufficiale Euro 2020: la canzone di Martin Garrix, Bono e The Edge

La UEFA ha presentato l'inno ufficiale di Euro 2020: '"We Are The People" è stato composto da Martin Garrix con la collaborazione di Bono e The Edge.

Si sta avvinando a grandi passi uno degli eventi sportivi più attesi in assoluto del 2021: Euro 2020.

La massima competizione continentale si sarebbe dovuta disputare tra il 12 giugno ed il 12 luglio 2020, ma poco più di un anno fa, la UEFA ha annunciato la decisione di rinviare il torneo in modo di dare la possibilità di portare a termine tutte quelle competizioni già iniziate ma sospese a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito l’Europa.

Il grande appuntamento è ora quindi fissato per l’11 giugno quando Italia e Turchia si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma nella partita inaugurale.

Il torneo, che per la prima volta nella sua storia sarà itinerante, scelta fatta per celebrare nel 2020 il 60° anniversario della UEFA, durerà un mese e si chiuderà il prossimo 11 luglio quando allo stadio Wembley di Londra si disputerà la finalissima che decreterà quale Nazionale potrà fregarsi del titolo di campione d’Europa.

Come tutti i grandi eventi sportivi, anche per Euro 2020 è stato composto un inno ufficiale che è stato presentato il 14 maggio 2021.

QUAL E’ LA CANZONE UFFICIALE DI EURO 2020?

Si chiama “We Are The People” l’inno composto per Euro 2020. Il titolo non è casuale, visto che il suo testo affronta una tematica quanto mai d’attualità: i problemi che tutto il mondo sta affrontando in questo periodo storico.

Attraverso “We Are The People” si vuole cercare di dare una risposta unitaria a ciò che sta accadendo a livello globale.

Saranno quindi le sue parole e le sue note ad accompagnare un’avventura lunga un mese.

La promozione del brano è iniziata giovedì 13 maggio attraverso i mega schermi dello stadi di Wembley, rimpianto londinese che tra l’altro ospiterà anche le semifinali e la finale del torneo.

CHI HA COMPOSTO IL BRANO?

“We Are The People” è stato composto ad DJ e producer olandese Martin Garrix, al pari di tutte le musiche che accompagneranno le squadre in campo e che saranno diffuse dalle emittenti durante l’arco del torneo.

E’ stato scritto due anni fa e al progetto hanno partecipato attivamente anche Bono e The Edge, due elementi della storica band irlandese U2.

Il primo qua scritto il testo ed ha creato le melodie, mentre il secondo ha impreziosito il tutto con i sui famosi riff di chitarra.

Martin Garrix non ha nascosto la sua soddisfazione per quanto è stato fatto.

“Creare le musiche per uno degli eventi sportivi più importanti del mondo insieme a Bono e The Edge è stata un'esperienza incredibile - ha spiegato al sito ufficiale della UEFA - Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme e sono contento di condividerlo con il mondo intero”.

COME SI PUÒ ASCOLTARE ‘WE ARE THE PEOPLE’?

In attesa che ‘We Are The People’ risuoni in tutti gli undici stadi che ospiteranno le partite di Euro 2020, è già disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali, anche su Youtube tramite il video ufficiale che vi presentiamo qui di seguito.