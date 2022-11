Inno americano: testo, significato e parole del canto USA

L'inno degli Stati Uniti è sempre uno dei più attesi prima di ogni evento sportivo: il testo e cosa significano le parole.

L'inno italiano, quello francese, quello inglese. In Europa sono probabilmente i più conosciuti. Quelli più ricercati, insieme a quello statunitense. In virtù di tanti film e serie tv in cui appare, il canto prima di ogni gara sportiva, comprese quelle calcistiche, è sempre attesissimo.

Scritto nel 1984, fu adottato nel 1931, ovvero quando gli Stati Uniti decisero di adottare un inno ufficiale e lasciare nel passato quelli coesistiti, ovvero Hail, Coumbia e My Country, 'Tis of Thee, che derivava dal God Save the King del Regno Unito.

COME SI CHIAMA?

L'inno degli Stati Uniti è denominato The Star-Spangled Banner, ovvero 'La bandiera adornata di stelle'. Venne creato durante la battaglia di Baltimora del 1814 e utilizzato sulla musica di una canzone inglese, composta da John Stafford Smith.

Come accade per il resto degli inni, la versione ufficiale è più lunga rispetto a quella ridotta e cantata prima di ogni evento sportivo.

TESTO E PAROLE DELL'INNO AMERICANO

"O say can you see, by the dawn's early light,



What so proudly we hail'd at the twilight's last gleaming,



Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight



O'er the ramparts we watch'd were so gallantly streaming?



And the rocket's red glare, the bomb bursting in air,



Gave proof through the night that our flag was still there,



O say does that star-spangled banner yet wave



O'er the land of the free and the home of the brave?"

TRADUZIONE DELL'INNO

"Di', vedi alle prime luci dell'alba



Quello che fieri abbiamo salutato all'ultimo sfolgorio del crepuscolo?



Le cui ampie strisce e brillanti stelle, nel pericolo della battaglia,



Ondeggiavano valorose sui bastioni che guardavamo?



E il bagliore rosso del razzo, la bomba che esplodeva in aria



Hanno provato attraverso la notte che la nostra bandiera era ancora lì.



Di', dunque, sventola ancora quella bandiera adorna di stelle



Sulla terra dei liberi e la patria dei coraggiosi?"