Innesto nello staff di Allegri: ufficiale l'ingaggio di Paolo Bianco

L'ex collaboratore di De Zerbi approda alla corte del tecnico bianconero che lo aveva allenato ai tempi in cui vestiva la maglia del Cagliari.

Lunedì 10 luglio si alzerà il sipario sulla nuova stagione della Juventus. I bianconeri, reduci da due quarti posti consecutivi, si ritroveranno agli ordini di Massimiliano Allegri, pronto a guidare la formazione bianconera per il settimo anno dopo la prima esperienza dal 2014 al 2018 e il ritorno nella Torino bianconera nel 2021.

In attesa di poter accogliere i nuovi innesti dal mercato, nella fattispecie Paul Pogba e Angel Di Maria, il tecnico livornese troverà un volto nuovo all'interno del proprio staff.

Proprio così perché la Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Paolo Bianco in qualità di collaboratore tecnico.

Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico! pic.twitter.com/UIPrcK0D1U — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2022

Collaboratore di Roberto De Zerbi sia al Sassuolo che allo Shakhtar, Bianco ha deciso di sposare il progetto zebrato per lavorare agli ordini di quello che, da giocatore, è stato il suo allenatore ai tempi del Cagliari.

In carriera, Bianco ha vissuto anche un paio esperienze da allenatore, sempre in Serie C, guidando il Siracusa nella stagione 2017/2018 e la Sicula Leonzio nell'annata successiva.