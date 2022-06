Inizia la Champions League 2022/2023: prime gare il 21 giugno

Al via il torneo a tre settimane dal successo finale del Real: in campo quattro squadre per conquistare la qualificazione al primo turno.

Il 28 maggio il Real Madrid si è laureato Campione d'Europa per la 14esima volta nella sua storia, battendo il Liverpool in finale. Chiudendo, di fatto, la Champions League 2021/2022. Neanche due settimane dopo, si conoscono le prime partite dell'edizione 2022/2023 al via a giugno.

La stagione di Champions si è appena conclusa e la nuova e già alle porte: il 21 giugno, infatti, inizierà ufficialmente la competizione 22/23, che si chiuderà ad Istanbul con la finalissima. Via ai playoff, il primo turno per poter sognare i gironi del torneo continentale.

I gruppi sono già quasi al completo grazie ai piazzamenti in campionato, ma nei lunghi playoff al via si potranno conquistare gli ultimi sei posti disponibili. Utopia per le quattro squadre che inaugureranno la nuova Champions, ma mai dire mai.

In campo il 21 giugno, in gara secca, le squadre che hanno vinto i campionati con il ranking più basso d'Europa: le rappresentanti di San Marino, Andorra, Islanda ed Estonia. Solamente una di loro potrà accedere al primo turno eliminatorio, in cui saranno presenti le compagini capaci di vincere nei più svariati tornei continentali: dalla Polonia alla Finlandia, dalla Polonia alla Svezia.

Insomma, il livello si alzerà sempre più, per arrivare al secondo turno eliminatorio e dunque agli spareggi che valgono un posto nei gironi di Champions League, decisi ad agosto con l'atteso e consueto sorteggio della vera e propria prima fase importante del torneo.

Il 21 giugno allo stadio Víkingsvöllur di Reykjavík, Islanda, di giocheranno le sfide tra La Fiorita, Campione di San Marino, e il Inter Club d'Escaldes, sul trono di Andorra, nonchè tra i campioni estoni del FCI Levadia Tallinn e i colleghi Knattspyrnufélagið Víkingur, provenienti proprio dalla capitale nordica e dunque vicini ai propri sostenitori.

Le due vincenti giocheranno il 24 giugno la finalissima, così da poter raggiungere il turno successivo. Al via della fase a gironi mancano ancora tre mesi, ma la musichetta della Champions riecheggerà nemmeno un mese dopo la finale vinta dal Real Madrid.

Il 5-6 luglio e il 12-13 luglio andranno in scena le gare di andata e ritorno del primo turno eliminatorio: all'unica qualificata dei playoff si uniranno Qarabag, Malmo, Ludogorets, Sheriff, Cluj, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Maribor, Slovan Bratislava, HJK, New Saints, Dudelange, Zalgiris, Lincoln, Shamrock, Linfield, Zrnijski, Shakytor, Sutjeska, KI, Lech Poznan, Hibernians, Tobol, Shkupi, Pyunik, RFS, Batumi, Tirana e Ballkani.

Le vincenti si qualificheranno al secondo turno eliminatorio di Champions, le perdenti retrocederanno nel secondo turno eliminatorio di Conference League.