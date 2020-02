Inglese infortunato e fuori dalla lista Serie A del Parma: le sue condizioni

Roberto Inglese ha subìto una lesione miotendinea a carico dei flessori della coscia destra: la sua stagione, dopo l'operazione, è di fatto finita.

Il non potrà contare su Roberto Inglese da qui a fine stagione. Dopo la lesione di alto grado alla giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra, durante la partita contro la , il giocatore si è operato ed è stato addirittura tagliato fuori dalla lista del club crociato per la .

Che la stagione di Roberto Inglese potesse essere conclusa lo si era capito già dalle ore seguenti all'infortunio. L'attaccante in Finlandia si è sottoposto all'intervento di stabilizzazione chirurgica della lesione miotendinea a carico dei flessori della coscia destra.

"Il Parma Calcio 1913 comunica che il giocatore Roberto Inglese in seguito a visita specialistica è stato sottoposto a intervento di stabilizzazione chirurgica della lesione miotendinea a carico dei flessori della coscia destra occorsa nel trauma di domenica sera. L’intervento, eseguito dai Dott. S. Orava e L. Lempainen a Turku (Finlandia) alla presenza del Coordinatore dell’area medica del Parma Calcio 1913 Dott. Giulio Pasta, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà dimesso nella giornata di domani. Sono previste 3 settimane di immobilizzazione attiva per poi iniziare il percorso riabilitativo".

Questo era stato il comunicato del Parma a fine gennaio, da cui si evinceva già la gravità dell'infortunio, visto che il giocatore è costretto a restare praticamente immobile per tre settimane.

Proprio per questo il Parma ha deciso di escluderlo dalla lista della Serie A per questi ultimi mesi, visto che Inglese non potrà recuperare in nessun modo. Un grande problema per Roberto D'Aversa, che ancora non ha ricevuto un sostituto nemmeno dal mercato degli svincolati, dopo la fine della sessione invernale.

Altre squadre

Roberto Inglese sta quindi in queste settimane osservando il periodo di immobilizzazione, prima di cominciare il percorso riabilitativo vero e proprio. Una cosa è certa, anche per tutti i fantallenatori d' : Inglese non sarà più un protagonista di questa stagione di Serie A.