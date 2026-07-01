Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 1° luglio 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST).

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L'Inghilterra affronta la Repubblica Democratica del Congo in uno storico scontro a eliminazione diretta

L’Inghilterra di Thomas Tuchel arriva agli ottavi all’Atlanta Stadium con l’obiettivo di capitalizzare il buon girone. Di fronte troverà una tenace Repubblica Democratica del Congo, alla sua prima volta agli ottavi, squadra ora molto disciplinata sotto la guida di Sébastien Desabre.

Il percorso dei Tre Leoni e dei Leopardi

L’Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo L con 7 punti: vittorie su Croazia e Panama, poi un pareggio tattico col Ghana. In chiusura, le reti di Bellingham e Kane hanno confermato la leadership.

La Repubblica Democratica del Congo, nel difficile Gruppo K, ha chiuso al terzo posto con 4 punti: pareggio 1-1 col Portogallo, ko 1-0 con la Colombia e vittoria 3-1 sull’Uzbekistan che vale l’accesso storico.

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Le scelte difensive potrebbero decidere l’esito del match.

La flessibilità tattica sarà decisiva. Sébastien Desabre ha costruito la squadra sulla solidità difensiva, con 29 clean sheet in 57 partite. In questo torneo ha scelto un blocco a cinque per contenere le big europee come il Portogallo.

Contro l’Inghilterra tornerà probabilmente a cinque, per limitare gli spazi ai creatori di gioco inglesi, assorbire la pressione e colpire in contropiede. L’Inghilterra dovrà essere reattiva nel recupero palla, perché ogni transizione verrà subito intercettata dalla linea d’attacco congolese.

Armi letali in contropiede per mettere alla prova i favoriti

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In fase di transizione offensiva spicca il gioco di collegamento tra Yoane Wissa e Cédric Bakambu. Wissa, reduce dalla sua prima stagione al Newcastle, è in forma smagliante: ha segnato tre dei quattro gol del Congo nella fase a gironi.

A sostenerli un centrocampo potente e instancabile: Noah Sadiki del Sunderland garantisce progressione palla al piede, affiancato dal promettente Ngal’ayel Mukau del Lille. La loro mobilità metterà alla prova la rapidità di recupero dei terzini inglesi in ripiegamento.

Una solida spina dorsale difensiva

L’Inghilterra di Tuchel può contare su una difesa solida, anche se restano dubbi sulla condizione di Reece James e Jarell Quansah, entrambi reduci da problemi alla caviglia. I Tre Leoni si affideranno alla coppia centrale Stones-Guéhi per costruire il gioco dal basso e proteggere le ambizioni di clean sheet di Jordan Pickford.

La Repubblica Democratica del Congo risponde con una difesa solida e di alto livello. Il capitano Chancel Mbemba guida il reparto, affiancato da Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley) e Arthur Masuaku (Lens). Questa linea concede raramente più di un gol quando è al completo, e promette un pomeriggio difficile per l’Inghilterra.

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Rosa dell’Inghilterra: 26 giocatori

Portieri: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

. Difensori: Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

. Centrocampisti: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

. Attaccanti: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Rosa della Repubblica Democratica del Congo

Portieri: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Difensori: Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Centrocampisti: Theo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Attaccanti: Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Notizie sulla squadra e formazioni

Thomas Tuchel non ha ancora fornito liste ufficiali di infortunati o squalificati né indicato la probabile formazione. Aggiornamenti sono attesi poco prima del calcio d’inizio. L’unica incertezza riguarda il terzino destro: Jarrell Quansah è in dubbio dopo l’uscita contro Panama, mentre Declan Rice dovrebbe rientrare dal 1’ per un problema al polpaccio.

Per la Repubblica Democratica del Congo, Sébastien Desabre non ha ancora confermato la formazione né segnalato infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

L’Inghilterra arriva in ottima forma: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Nell’ultima ha battuto Panama 2-0, mentre all’esordio ha superato la Croazia 4-2. Unico passo falso il 0-0 col Ghana. In cinque match ha segnato dieci gol e subiti due, con due clean sheet.

La Repubblica Democratica del Congo ha invece un rendimento più altalenante: ha chiuso il girone vincendo 3-1 sull’Uzbekistan e qualificandosi. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con il Portogallo e perso 1-0 con la Colombia. Nelle amichevoli aveva impattato 0-0 con la Danimarca e perso 2-1 col Cile. In cinque match ha segnato cinque gol e subiti quattro, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Precedenti

Non ci sono dati sugli scontri diretti tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. Potrebbe trattarsi di un incontro raro o addirittura del primo in questa fase di un grande torneo, ma non esistono dati storici confermati.

Classifica

L’Inghilterra ha chiuso al primo posto nel Gruppo L, mentre la Repubblica Democratica del Congo è arrivata terza nel Gruppo K.