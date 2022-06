Tonfo Inghilterra: l'ex Palermo Sallai la spazza via

0 vittorie in quattro gare, 4-0 subito in casa contro l'Ungheria: Inghilterra vicina alla Lega B. Decisivi Nagy del Pisa e Sallai, meteora a Palermo.

La Nations League doveva essere la competizione per dare spazio alle piccole Nazionali, quelle lontane dalle prime pagine e dalle vette del ranking FIFA. Un modo per annullare le amichevoli e dare alle rappresentative più possibilità in occasione di sorteggi e qualificazioni. In questo senso, la terza edizione ha finalmente mostrato ciò che la UEFA si aspettava. Basti pensare ai primi posti di Georgia e Lettonia, ma anche ai tonfi di Francia ed Inghilterra.

Al pari dei transalpini, infatti, la formazione britannica è l'assoluta delusione della prima parte di Nations League 2022/2023. Quattro gare per la Nazionale vice-Campione d'Europa, zero vittorie. In Lega A, nello stesso girone dell'Italia, il team allenato da Southgate ha rimediato due pareggi e due sconfitte, ultima delle quali pesantissima.

Nel quarto turno di Nations League, infatti, l'Inghilterra è stata spazzata via in casa dall'Ungheria di Rossi, che continua a dimostrare dopo gli Europei da applausi di essere diventata mina vagante del continente. Non sarà la big degli anni di Puskas, ma la potenzialità per brillare c'è eccome.

4-0 senza storia al Molineux Stadium, casa del Wolverhampton che aveva ospitato a porte chiuse - seppur con qualche giovane tifoso - la partita pareggiata dall'Inghilterra contro l'Italia. Kane e compagni erano apparsi in difficoltà anche nel replay della finale di Wembley, al cospetto di un'altra rappresentativa, quella di Mancini, riuscita a battere l'Ungheria ma surclassata dalla Germania.

Nel poker ungherese, che porta il team di Rossi in vetta solitaria con possibilità reale di qualificarsi alla final four e provare a conquistare il trofeo della Nations League, sono stati grandi protagonisti Martin Adam, autore di due assist, ma soprattutto il giocatore del Pisa ed ex Bologna, Nagy, rete ed assist, e Roland Sallai del Friburgo, vecchia conoscenza della Serie A per aver militato in maglia Palermo nel 2016/2017.

A Palermo non era riuscito a lasciare il segno, ma Sallai ha fatto benissimo in Cipro con la maglia dell'APOEL, guadagnandosi la chiamata del Friburgo, di cui fa parte oramai dal 2018. Al cospetto dell'Inghilterra ha battuto Ramsdale al 16esimo sfruttando il terribile posizionamento della difesa britannica su calcio da fermo, per poi raddoppiare al minuto 70 col destro.

A soli due punti dopo quattro gare, ora l'Inghilterra rischia seriamente di retrocedere nella Lega B di Nations League: nelle ultime due gare affronterà l'Italia in trasferta e dunque la Germania in casa, ma già dopo la sfida contro gli azzurri, in caso di sconfitta, potrebbe ritrovarsi nella seconda serie del torneo.

Per qualcuno un epilogo poco importante, visto il secondo posto agli Europei e la qualificazione ai Mondiali. La retrocessione, però, sarebbe un duro colpo in caso di mancata qualificazione ai prossimi Europei e in vista dei sorteggi dei prossimi grandi tornei. La Nations League non avrà un trofeo considerato d'elite, almeno per ora, ma a livello di sviluppi futuri conserva importanti risvolti.