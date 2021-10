Inghilterra-Ungheria dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inghilterra ospita l'Ungheria nell'ottavo turno di qualificazioni a Qatar 2022. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

Partita: Inghilterra-Ungheria

Inghilterra-Ungheria Data: 12-10-2021

12-10-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Mediaset (Canale 20)

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Inghilterra e Ungheria si sfidano nell'ottavo turno del girone I di qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022.

Gli inglesi, guidati da Southgate, comandano il raggruppamento con 19 punti e sono reduci dalla cinquina rifilata ad Andorra.

L'Ungheria, invece, di punti ne ha 10 e occupa il quarto posto: nell'ultima uscita i magiari hanno perso 1-0 in casa contro l'Albania.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inghilterra-Ungheria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

Inghilerra-Ungheria si giocherà a Wembley martedì 12 ottobre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Inghilterra-Ungheria verrà trasmessa in chiaro da Mediaset. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile seguire il match è Canale 20.

Inghilterra-Ungheria verrà trasmessa in diretta streaming anche su Mediaset Infinity, previo abbonamento, e gratuitamente sul sito ufficiale di Sportmediaset.

Il commento del match sarà affidato a Massimo Callegari, coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Paganin.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, Stones, Tomori, Walker, Shaw, Henderson, Ward-Prowse, Saka, Mount, Sterling, Kane. All. Southgate.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi, Botka, Orban, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Nagy, Szboloszai, Sallai, Salloi. All. Rossi.