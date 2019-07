Inghilterra-Svezia Femminile, White segna e imita la Morgan ma il goal viene annullato

Non accennano a placarsi le polemiche intorno all'esultanza del thè dell'americana Alex Morgan che, dopo aver segnato nella semifinale dei Mondiali femminili contro l', aveva festeggiato la rete facendo finta di bere la bevanda ritenuta un simbolo di quel Paese.

Durante la finale per il terzo e il quarto posto dei Mondiali femminili tra Inghilterra e , la britannica Ellen White ha imitato l'esultanza della Morgan. Ma senza troppa fortuna.

Il goal del possibile 2-2 infatti è stato annullato dal VAR per fallo di mano e alla fine a vincere la partita è stata la Svezia, che quindi si è classificata terza, mentre l'Inghilterra deve accontentarsi del quarto posto.

Proprio ieri la Morgan peraltro aveva difeso la sua esultanza, che invece era stata pesantemente criticata dalla juventina Lianne Senderson.

"La mia esultanza era una sorta di "questo è il thè'". Sophie Turner fa la stessa cosa abbastanza spesso ed è la mia attrice preferita, quindi non era assolutamente un insulto all'Inghilterra. Ci si aspetta che siamo umili nei nostri successi e che festeggiamo ma non troppo. Invece vediamo uomini esultare ovunque nei grandi tornei. Mostrando che hanno gli attributi e cose così e quando penso al mio sorso di thè rimango un po' sorpresa, viene da ridere per le critiche".