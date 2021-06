Inghilterra-Scozia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inghilterra e Scozia si affrontano nel Derby britannico della 2ª giornata del Girone D: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

INGHILTERRA-SCOZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inghilterra-Scozia

Inghilterra-Scozia Data: 18 giugno 2021

18 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

L'Inghilterra di Gareth Southgate sfida la Scozia di Steve Clarke nel derby britannico, valevole per la 2ª giornata del Girone D di Euro 2020. I Tre Leoni sono in vetta alla classifica assieme alla Repubblica Ceca, avendo superato nel primo impegno la Croazia con una vittoria di misura, mentre la Tartan Army ha rimediato un pesante k.o. ad opera dei cechi e ha bisogno di un risultato positivo per sperare ancora nella qualificazione.

La sfida fra Inghilterra e Scozia è la più antica e la più disputata al Mondo fra Nazionali. Nelle statistiche, in 114 gare totali i Tre Leoni conducono con 48 vittorie, 41 successi scozzesi e 25 pareggi. Il primo confronto risale addirittura al 30 novembre 1972 e terminò con un pareggio per 0-0.

Le due Nazionali si sono affrontate in un'altra occasione agli Europei, nell'edizione di Euro '96, quando si sfidarono anche in quel caso a Wembley nella fase a gironi. Southgate era in campo con l'Inghilterra come difensore e i Tre Leoni si imposero 2-0 con le reti di Shearer e Gascoigne, quest'ultimo autore di uno dei goal più belli del torneo.

Limitatamente ai match giocati nello storico stadio londinese, l'Inghilterra guida con 18 vittorie, a fronte di 9 affermazioni della Tartan Army e di 5 pareggi. Fra i giocatori delle due Nazionali, l'unico ad andare a segno nella prima giornata è stato l'inglese Raheem Sterling, autore del goal vittoria contro la Croazia. In questa pagina tutte le informazioni su Inghilterra-Scozia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INGHILTERRA-SCOZIA

Inghilterra-Scozia si giocherà la sera di venerdì 18 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio di Wembley, a Londra. Il fischio d'inizio del Derby britannico, che sarà il 2° nella storia degli Europei fra le due Nazionali, è in programma alle ore 21.00.

Tifosi e appassionati avranno a disposizione varie possibilità per vedere in tv Inghilterra-Scozia. La Rai trasmetterà la partita in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre su Sky il derby britannico sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

L'atteso match Inghilterra-Scozia sarà visibile, per chi lo preferisse, anche in diretta streaming. La Rai trasmetterà la gara in chiaro sulla propria piattaforma Rai Play, mentre gli utenti Sky avranno la possibilità di seguirla attraverso Sky Go.

In entrambi i casi sarà possibile usufruire del servizio streaming sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, previo scaricamento della relativa app per sistemi Android e iOS.

Un'ulteriore possibilità per vedere in streaming la sfida fra Nazionali più antica del Mondo è costituita da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione delle gare di Euro 2020.

Grazie ai lettori potranno seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della sfida del Gruppo D, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Southgate dovrebbe riproporre in gran parte lo stesso schieramento iniziale visto all'opera nel primo impegno contro la Croazia. Davanti, nel tridente offensivo, Kane agirà dunque da centravanti, con Foden e Sterling confermati come esterni alti. Ugualmente, a centrocampo, Rice potrebbe agire nuovamente da playmaker, con Phillips e Mount mezzali. L'incognita principale è rappresentata da Grealish, che scalpita e potrebbe trovar posto o a centrocampo al posto di Phillips, o in attacco al posto di Foden. Davanti a Pickford, in difesa, Walker e Shaw (in netto vantaggio su Trippier) agiranno da terzini, con Stones e Mings centrali.

Clarke si affiderà ad un 3-4-2-1. Fra i pali sarà confermato Marshall, davanti a lui nella linea difensiva a tre rientra Tierney: gli fa spazio Cooper. Forrest (favorito su O'Donnell) e Robertson presidieranno le due fasce, con McTominay, McGinn e Armstrong interni di centrocampo. Il centravanti sarà con ogni probabilità Dykes affiancato da Adams.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Armstrong, McTominay, McGinn, Robertson; Adams, Dykes.