Inghilterra-Romania Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Inghilterra e Romania si sfidano nella fase a gironi dell’Europeo Under 21: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

e Romania tornano in campo per affrontarsi nel secondo turno della fase a gironi dell’Europeo Under 21 e lo fanno sapendo che in ballo ci sono già punti pesantissimi per l’approdo alle semifinali del torneo.

La compagine romena, alla sua seconda partecipazione ad un Campionato Europeo di categoria (la prima risale a ben 21 anni fa) ha sorpreso in molti al debutto. I ragazzi di Radoi hanno infatti annientato i pari età della con un netto 4-1 che ha consentito loro di issarsi in vetta al Gruppo C e di compiere un parso importante verso quello che sarebbe uno storico passaggio del turno.

Discorso diverso per l’Inghilterra che nella sua prima uscita è incappata nella più clamorosa delle sconfitte. I ‘Giovani Leoni’ avanti grazie ad una rete di Foden, sono stati battuti da una che, nonostante due errori dal dischetto, è riuscita a trovare all’89’ ed al 95’ le reti (decisivo è stato un autogoal di Wan-Bissaka) che sono valse il 2-1 finale. Il match contro i transalpini ha inoltre lasciato in eredità a Boothroyd anche la squalifica di Choudhury che quindi non ci sarà a centrocampo.

Per gli inglesi, quella contro la Romania, potrebbe quindi essere una gara da dentro o fuori.

In questa pagina tutte le informazioni su Inghilterra-Romania Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INGHILTERRA-ROMANIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Inghilterra-Romania Under 21 DATA 21 giugno 2019, ore 18.30 DOVE Stadio Dino Manuzzi, Cesena ARBITRO Andreas Ekberg ( ) TV Rai STREAMING RaiPlay

ORARIO INGHILTERRA-ROMANIA UNDER 21

La sfida valida per il secondo turno della fase a gironi dell’Europeo Under 21 che vedrà protagoniste Inghilterra e Romania, si disputerà venerdì 21 giugno allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Calcio d’inizio programmato alle ore 18,30.

Inghilterra-Romania Under 21 sarà trasmessa dalla Rai, emittente che detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione. Il match sarà visibile su Rai Due, la telecronaca dell’evento è stata affidata a Luca De Capitani con commento tecnico di Alberto Bollini.

La gara che vedrà protagoniste Inghilterra e Romania Under 21 sarà trasmessa dalla Rai anche in e sarà quindi visibile su vari dispositivi come smart , pc, tablet o smartphone attraverso RaiPlay. Collegamento col Dino Manuzzi a partire dalle ore 18,15.

INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva; Maddison, Gibbs-White, Foden; Sessegnon, Solanke, Gray.

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Cicaldau, Baluta; Man, Hagi, Ivan; Puscas.