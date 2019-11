Inghilterra da record: 23 anni e 255 giorni l'età media contro il Montenegro

L’Inghilterra cerca con una squadra giovanissima l’accesso a Euro 2020: 23 anni e 255 giorni l’età media dell’undici anti-Montenegro.

Manca un ultimo, piccolo sforzo all’ per staccare il pass per . Alla compagine guidata da Southgate, attualmente prima nel Gruppo A, potrebbe bastare un solo punto per raggiungere il suo obiettivo contro un Montenegro che viceversa è già certo di essere fuori dai giochi.

Per la sfida che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra, la numero 1000 giocata dai Tre Leoni, Southgate ha scelto un undici iniziale che, comunque vada, è destinato a ritagliarsi una pagina nel libro di storia del calcio inglese.

L’Inghilterra scenderà in campo con una formazione la cui età media è di appena 23 anni e 255 giorni. Questo vuol dire che la squadra anti-Montenegro è la più giovane mai schierata dagli inglesi in una partita di Coppa del Mondo o Campionati Europei (fasi finali e qualificazioni comprese).

23y 255d - The average age of @England's starting XI tonight is 23y 255d - their youngest ever in a World Cup or European Championships match (finals and qualifiers included). Tykes. #England1000 — OptaJoe (@OptaJoe) November 14, 2019

Una statistica che conferma come quella dei Tre Leoni sia, in ottica futura, una delle Nazionali potenzialmente più forti in circolazioni.

Ecco l’undici iniziale scelto da Gareth Southgate:

INGHILTERRA (4-3-3): Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, John Stones, Ben Chilwell; Alex Oxlade-Chamberlain, Harry Winks, Mason Mount; Jadon Sancho, Harry Kane, Marcus Rashford.