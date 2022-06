L'Inghilterra si è inceppata: per la prima volta in 4 anni senza vittoria per 3 gare consecutive

La formazione di Southgate ancora senza successo in Nations League, segno di un meccanismo che va ricalibrato in ottica Mondiali.

Di creare ha creato anche contro l'Italia, andando vicina al vantaggio soprattutto con Sterling in apertura di ripresa al Molineux, ma l'Inghilterra non ha mai trasmesso la sensazione pura di poterla vincere. E no: non è stata un'eccezione.

Premettiamo subito che sì, gli inglesi hanno altro di cui preoccuparsi, come ad esempio la partecipazione ai prossimi Mondiali in Qatar, ma il dato restituito in queste prime sfide di Nations League è emblematico: la formazione di Gareth Southgate non ha ancora vinto.

Una statistica che segna quasi un fatto storico: negli ultimi 4 anni, infatti, l'Inghilterra non aveva mai concluso 3 partite consecutive senza vincere.

L'ultima volta che è accaduto risale al 2018, quando tra luglio e settembre i "Tre leoni" hanno perso contro la Croazia in semifinale dei Mondiali, contro il Belgio nella finale per il terzo e quarto posto e contro la Spagna in Nations League, prima di ritornare al successo contro la Svizzera in amichevole, l'11 settembre.

Stessa sorte in questa edizione della Nations League, con la sconfitta contro l'Ungheria all'esordio e i pareggi contro Germania e Italia: un solo goal segnato, da Kane su rigore contro i tedeschi, poi veramente poco.

Chiaramente da qui ai Mondiali qatarioti ci sarà tempo a sufficienza per riprendersi e bisogna sempre considerare che ci troviamo al termine di una stagione infinita: piccolo campanello d'allarme, comunque, per Southgate che può subito rifarsi contro l'Ungheria a Wembley.