Inghilterra-Montenegro 7-0: i Tre Leoni si qualificano a Euro 2020

L’Inghilterra strapazza il Montenegro e, insieme a Repubblica Ceca, Francia e Turchia, si garantisce la qualificazione a Euro 2020.

Doveva essere una serata di verdetti e lo è stata. Nel giorno della sua partita numero 1000, l’ coglie contro il Montenegro quella vittoria che certifica la qualificazione ad .

Tutto facile per gli uomini di Southgate che a Wembley, dominano in lungo e largo la contesa mettendola fin da subito sui binari giusti. All’11’ è infatti Oxlade-Chamberlain a trovare la rete che vale l’1-0 con un destro da posizione defilata dall’interno dell’area di rigore ospite.

Appena altri 8’ di gioco e i Tre Leoni raddoppiano con Kane che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Chilwell, di testa batte dalla corta distanza Mijatovic per il 2-0.

Al 24’ il bomber del si ripete con un altro colpo di testa sfruttando un altro cross, questa volta direttamente dalla bandierina, di Chilwell (terzo assist del match per lui), mentre a calare il poker al 30’ è Rashford con un destro a giro dall’interno dell’area.

La prima frazione si chiude con il quinto goal inglese che è realizzato dal solito Kane che capitalizza al meglio un cross dalla destra di Oxlade-Chamberlain.

Next summer’s plans are set



We’ll see you at #EURO2020! pic.twitter.com/5pzBMvGJOJ — England (@England) November 14, 2019

Nella ripresa, l’Inghilterra (appena 23 anni e 255 giorni l’undici titolare schierato da Southgate), abbassa i suoi ritmi e gestisce la situazione con tranquillità, ma al 66’ trova comunque il 6-0 grazie ad un’autorete di Sofranac e all’84’ manda definitivamente in archivio la pratica con il goal di Abraham (il primo in Nazionale) che vale il definitivo 7-0.

Giochi fatti quindi nel Gruppo A, visto che insieme ai Tre Leoni si qualifica anche una capace di imporsi per 2-1 in rimonta in casa contro il Kosovo.

Entrambe si aggiungono quindi a e , le altre due compagini che nel corso della giornata hanno ottenuto la qualificazione alla fase finale della massima competizione continentale.

I campioni del mondo (primi nel Gruppo H), che hanno vinto 2-1 allo Stade de France contro la Moldavia (di Varane e Giroud le reti dei transalpini), sono scesi in campo già certi di aver raggiunto l’obiettivo, visto che a spalancare loro le porte di Euro 2020 era stata la Turchia pareggiando nel tardo pomeriggio 0-0 ad Istanbul contro l’.