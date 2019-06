Dall'Inghilterra: la Juventus bussa al Liverpool per Salah, rifiutati 170 milioni

Dopo Cristiano Ronaldo nel 2018, anche l'estate 2019 della poteva infiammarsi con un colpo ricchissimo e di livello massimo. Però, per ora, tutto è stato rimandato. Per volontà dello stesso giocatore, ovvero Mohamed Salah.

Secondo quanto riporta il 'Mirror', i bianconeri si sarebbero interessati insieme al Real Madrid all'egiziano del dopo la finale di Champions vinta contrro il (con goal del 27enne).

Salah sarebbe stato tentato di unirsi alla Juventus o al , ma alla fine ha deciso di rimanere ancora ad Anfield almeno un altro anno. Facendo 'saltare' un possibile affare che sarebbe stato da circa 170 milioni di euro per il solo cartellino.

