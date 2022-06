Inghilterra-Italia Under 19 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inghilterra e Italia si giocano un posto nella finale degli Europei Under 19: tutto sulla sfida, da dove seguirla in TV e streaming alle formazioni.

INGHILTERRA-ITALIA UNDER 19: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inghilterra-Italia Under 19

Inghilterra-Italia Under 19 Data: 28 giugno 2022

28 giugno 2022 Orario: ore 17.00

ore 17.00 Canale tv: Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai Play

Semifinali degli Europei Under 19: l'Inghilterra sfida l'Italia per decidere chi sfiderà la vincente tra Francia e Israele in finale.

Gli inglesi hanno battuto Israele grazie alla rete di Liam Delap in apertura di primo tempo, chiudendo il Gruppo B al primo posto dopo le vittorie contro Austria e Serbia.

Gli Azzurrini hanno perso contro la Francia per 4-1: a nulla è servito il momentaneo vantaggio di Cristian Volpato. I francesi sono riusciti a passare con i goal di Florent Da Silva, la doppietta di Loum Tchaouna e il sigillo di Tairyk Arconte.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili su Inghilterra-Italia Under 19: dalla diretta tv alla diretta streaming, fino alle formazioni.

L'articolo prosegue qui sotto

ORARIO INGHILTERRA-ITALIA UNDER 19

La semifinale tra Inghilterra e Italia Under 19, in programma martedì 28 giugno 2022, verrà disputata all'NTC Senec di Senec. Il calcio d'inizio verrà dato alle ore 17,00.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-ITALIA UNDER 19 IN DIRETTA TV

La sfida Inghilterra-Italia Under 19 sarà visibile in diretta TV in chiaro, gratis e in esclusiva, su Rai 2.

INGHILTERRA-ITALIA UNDER 19 IN DIRETTA STREAMING

Inghilterra-Italia Under 19 sarà visibile in diretta streaming tramite Rai Play, scaricando l'app su una smart tv, o collegandosi al sito di Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-ITALIA UNDER 19

INGHILTERRA (4-2-3-1): Cox; Norton-Cuffy, Edwards, Quansah, Doyle; Iroegbunam, Chukwuemeka; Devine, Ramsey, Vale; Scarlett. CT. Haim

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Turricchia, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino. CT. Nunziata