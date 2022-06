Inghilterra-Italia, le pagelle: Pellegrini si conferma al top, buona la prima per Gatti

Tra gli uomini selezionati da Mancini spiccano anche le prestazioni di Pessina, Di Lorenzo e Locatelli. Bene Tomori per i padroni di casa.

RAMSDALE 6.5 – Si supera su Tonali e, in generale, il più delle volte infonde sicurezza all’intera squadra.

JAMES 6.5 – Destro interessante, quando arriva al cross è spesso pericoloso.

MAGUIRE 6 – Non combina grossi guai là dietro e, visto l’andazzo tra le fila dello United, questa è una notizia.

TOMORI 6.5 – Alla prima dall’inizio in Nazionale, eccelle in tutto e per tutto. (87’ GUEHI SV)

TRIPPIER 6 – Spinge a targhe alterne e, soprattutto, fatica a creare la superiorità numerica.

WARD PROWSE 6 – Una gara operaia senza avventurarsi in dinamiche complicate.

RICE 6.5 – Sfiora la rete dagli sviluppi di un corner e dà fisicità alla linea metodista. (65’ PHILLIPS 6 – Ci mette voglia e mentalità).

STERLING 5 – Si divora la gioia personale, un errore che gli toglie fiducia. (79’ SAKA SV)

MOUNT 6 – Centra la traversa e, in generale, rimarca il solito elevato tasso tecnico. Bicchiere mezzo vuoto: finisce presto la benzina. (65’ BOWEN 6 – Si fa sentire con un paio di entrate energiche).

GREALISH 6 – Cresce con il trascorrere dei minuti, ma potrebbe fare molto di più.

ABRAHAM 5.5 – Sbatte ripetutamente contro il muro azzurro, tuttavia non fa mancare la solita massiccia dose di altruismo. (65’ KANE 6 – Quantomeno ci prova).

DONNARUMMA 6.5 – Un grave errore in impostazione, per poco, non gli costa caro. Bravo a mettere la manona su Mount, para quel poco che c’è da parare.

DI LORENZO 7 – Spinge con i giri giusti, creando parecchi grattacapi alla retroguardia inglese.

GATTI 7 – All’esordio in Nazionale, ne viene a capo agevolmente: attento e sicuro.

ACERBI 6.5 – Gara diligente e priva di sbavature.

DIMARCO 6.5 – Pimpante in entrambe le fasi, supera brillantemente l’ennesimo esame di maturità. (87’ FLORENZI SV)

FRATTESI 6 – Si divora un goal incredibile nel lato A del match, ma quanto corre…

LOCATELLI 6.5 – Bravo a chiudere su Abraham, sfoggia una performance applicata. (GNONTO 6.5 – Altro ingresso all’insegna della personalità).

TONALI 6 – A botta sicura spreca malamente, sale di tono nella ripresa.

PESSINA 6.5 – Impreciso sotto porta, dà comunque brio alla manovra. (87’ CRISTANTE SV)

SCAMACCA 6 – Qualche bella giocata qua e là, tuttavia non graffia. (76’ RASPADORI 6 – Corsa e sacrificio senza la sfera tra i piedi).

L. PELLEGRINI 7 – Premia i movimenti dei compagni con qualità e altruismo. (65’ S. ESPOSITO 6 – Altro giro, altro debutto. Interessante)