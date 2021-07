Inghilterra in difesa di Sancho, Saka e Rashford: "I nostri tre leoni"

Sconsolati, nella foto divenuta virale, ma con l'ombra che diventa un leone: contro il razzismo e gli insulti degli ultimi giorni.

Southgate ha inserito i giovanissimi nella lista dei rigoristi, per decidere la prima finale degli Europei nella storia dell'Inghilterra. Rashford, Sancho e Saka hanno avuto una responsabilità enorme sulle loro spalle di ventenni, di un'intera nazione sempre a caccia di una grande trofeo internazionale dopo il Mondiale, unico, vinto nel 1966.

Alla fine tre errori, con un palo e due parate, che hanno portato la Nazionale azzurra a vincere gli Europei itinerante e gli inglesi a leccarsi ancora una volta le ferite. Il risultato? Il murales di Rashford danneggiato, gli insulti razzisti nei confronti dell'attaccante del Manchester United, di Sancho e Saka.

Se la maggior parte del popolo inglese ha supportato i tre ragazzi, in molti hanno invece mostrato sui social, e non solo, il lato peggiore del mondo, mostrando razzismo, crudeltà, ignoranza. La Nazionale britannica si pone come scudo tra l'odio e i suoi giovani, in vista di nuovi tornei, lacrime ed esultanze.

Tra i vari omaggi in difesa di Sancho, Rashford e Saka, anche l'immagine divenuta subito virale con migliaia di commenti e condivisioni, che vede i tre ragazzi dell'Inghilterra sconsolati dopo i rispettivi rigori sbagliati. L'ombra di ognuno, però, mostra un leone fiero, libero, deciso.

Tre Leoni, proprio come il simbolo dell'Inghilterra. Tre leoni giovani che faranno ancora la storia dei rispettivi club (Manchester United e Arsenal) e probabilmente della Nazionale britannica, magari già al Mondiale del Qatar previsto per il 2022.

Poesia, contro il razzismo.