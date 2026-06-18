Inghilterra-Ghana, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere

Inghilterra-Ghana si giocherà il 23 giugno 2026 alle 20:00 GMT (16:00 EST).

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Inghilterra-Ghana: il contesto della partita

Entrambe le squadre del Gruppo L cercano conferme dopo i successi all’esordio. Dopo la prima giornata, in cui entrambe le squadre guidano la classifica con 3 punti – l’Inghilterra ha battuto 4-2 la Croazia a Dallas e il Ghana ha superato 1-0 il Panama a Toronto – il margine di errore al Gillette Stadium di Boston è minimo. Entrambe arrivano a Foxborough sapendo che tattica e recupero fisico saranno decisivi per le ambizioni future.

Il ct inglese Thomas Tuchel deve blindare la difesa, colpita due volte dai croati, e affidarsi in attacco alla creatività di Jude Bellingham e alla mira di Harry Kane. Di fronte avranno un Ghana solido e grintoso, guidato dal veterano Carlos Queiroz, che con la sua quinta partecipazione consecutiva al torneo schiera una difesa organizzata e pronta a colpire in contropiede.

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Come sono andate le cose alla prima giornata?

Inghilterra 4-2 Croazia

La squadra di Tuchel ha dominato la prima giornata, vincendo 4-2 sulla Croazia a Dallas. Harry Kane ha aperto le marcature al 12’ su rigore e ha raddoppiato poco prima dell’intervallo.

I croati non si sono arresi, pareggiando due volte grazie a Martin Baturina e Petar Musa. Nel secondo tempo, però, la profondità offensiva inglese ha fatto la differenza: Jude Bellingham ha riportato avanti i suoi subito dopo l’intervallo e Marcus Rashford ha chiuso i conti all’85°. Nonostante alcune lacune difensive, l’Inghilterra comanda il Gruppo L per differenza reti.

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Ghana 1-0 Panama

Gli uomini di Carlos Queiroz hanno mostrato grande disciplina tattica a Toronto, vincendo 1-0 su Panama in una partita dura e logorante. Nel primo tempo le Black Stars si sono affidate alla difesa, con il portiere Lawrence Ati Zigi bravo a respingere l’assalto panamense.

Sembrava un pari senza reti sotto la pioggia canadese, con entrambe le squadre imprecise nell’ultimo terzo. Ma la tenacia di Queiroz ha premiato i suoi: al 95’ il centrocampista Caleb Yirenkyi ha segnato il gol vittoria, facendo esplodere panchina e tifosi. La rete all’ultimo respiro mantiene il Ghana a quota tre punti, in scia all’Inghilterra, e dà slancio in vista della seconda giornata.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Inghilterra (Thomas Tuchel): migliorare la fase difensiva e la concentrazione a centrocampo.

Thomas Tuchel non deve cambiare l’attacco esplosivo che ha prodotto quattro gol contro la Croazia a Dallas. La classe di Jude Bellingham e l’istinto di Harry Kane confermano la potenza di fuoco dei Tre Leoni.

Tuttavia, Tuchel deve correggere senza pietà le lacune difensive e la mancanza di controllo centrale che hanno portato la sua squadra a cedere il vantaggio iniziale e a subire due gol prima dell’intervallo. Nella partita d’esordio, la linea difensiva dell’Inghilterra è apparsa vulnerabile di fronte alle incursioni verticali dirette, perdendo occasionalmente la propria organizzazione quando i terzini si spingevano in avanti. Contro un Ghana agguerrito e progettato per partire in contropiede a ritmo sostenuto, perdere il possesso palla con facilità nella zona centrale del campo sarà fatale. Il tecnico tedesco deve affidare a Declan Rice il compito di blindare il centro del campo, chiudere gli spazi e proteggere i difensori centrali.

Ghana (Carlos Queiroz): Contropressione aggressiva e velocità di passaggio nell’ultimo terzo

Lo schema difensivo, disciplinato e vincente contro il Panama (1-0), resta il punto di forza, ma serve maggiore incisività in fase di possesso.

Contro un blocco inglese pronto a una gara di ritmo, restare passivi o allargare troppo il gioco centralmente esporrà a una pressione insostenibile. Queiroz deve quindi aumentare l’aggressività offensiva e la velocità nelle transizioni, correggendo la “ingenua” prudenza del primo tempo. Una volta recuperata palla, i centrocampisti devono saltare il primo pressing inglese con passaggi verticali rapidi. Transizioni veloci sulle fasce, sfruttando gli spazi lasciati dai terzini inglesi, metteranno alla prova la difesa di Tuchel e offriranno i cross necessari per sorprendere le favorite del girone.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della seconda giornata?

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Notizie sulla squadra inglese

Thomas Tuchel deve migliorare la concentrazione difensiva e gestire il carico di lavoro dei giocatori chiave. Dopo la vittoria per 4-2 sulla Croazia, l’Inghilterra è rimasta senza nuovi infortuni o squalifiche, quindi il tecnico avrà la rosa al completo.

In porta confermatissimo Jordan Pickford. In difesa confermati John Stones ed Ezri Konsa al centro, con Reece James e Nico O'Reilly sulle fasce. A centrocampo Declan Rice e Elliot Anderson garantiranno equilibrio in fase di transizione.

In attacco, il capitano Harry Kane guiderà la linea dopo la doppietta alla Croazia, mentre sulle fasce agiranno Anthony Gordon e Noni Madueke. Dalla panchina spingono Marcus Rashford e Bukayo Saka, autori dell’assist e del quarto gol contro la Croazia.

Notizie sulla squadra del Ghana

Carlos Queiroz deve risolvere un rebus più complesso di Tuchel, gestendo infortuni e stanchezza dopo il successo per 1-0 sulla pioggia contro Panama.

Secondo la formazione ufficiale, il Ghana si schiererà con un 4-2-3-1. Il dubbio principale riguarda la porta: il titolare Lawrence Ati Zigi è stato sostituito all’intervallo alla prima giornata e il suo sostituto Benjamin Asare si è infortunato nel recupero. Lo staff medico lavora senza sosta per valutare entrambi i portieri prima di confermare il titolare dietro la coppia di centrali Jerome Opoku-Jonas Adjetey. Confermati anche i terzini Gideon Mensah e Marvin Senaya per contenere le minacce inglesi sulle fasce.

In mediana Elisha Owusu dirigerà il gioco accanto all’eroe della prima giornata Caleb Yirenkyi, confermato dopo il gol vittoria al 95’. In attacco, Antoine Semenyo, eletto “Miglior giocatore della partita”, affiancherà il veterano Jordan Ayew. Kamaldeen Sulemana edErnest Nuamah agiranno sulle fasce, ma Brandon Thomas-Asante preme per una maglia da titolare dopo l’assist vincente a Toronto.

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Inghilterra vs Ghana: i duelli chiave

Harry Kane vs Jerome Opoku

Dopo la doppietta alla Croazia, Kane resta il riferimento offensivo di Tuchel. Con la sua intelligenza tattica, Kane sa arretrare, creare gioco e punire le difese avversarie. Per superare l’organizzata retroguardia ghanese, la sua fisicità e la sua capacità di tenere palla saranno decisive: bloccherà i difensori, aprirà spazi per i centrocampisti e sfrutterà ogni occasione da gol.

A marcarlo sarà il centrale Jerome Opoku, che ha guidato la difesa di Carlos Queiroz nella vittoria per 1-0 contro Panama. Il Ghana, però, affronta ora un test ben più difficile. Opoku dovrà restare concentrato, comunicare bene e usare la sua posizione per fermare le sue accelerazioni e impedirgli di servire i compagni in area.

Jude Bellingham vs Caleb Yirenkyi

Cuore pulsante dell’Inghilterra, Bellingham ha dettato il ritmo nella prima giornata e ha siglato il gol decisivo contro la Croazia. Contro il Ghana dovrà muoversi tra le linee, saltare il centrocampo con verticalizzazioni rapide e innescare sovraccarichi centrali. Se avrà tempo e spazio per girarsi e puntare la difesa, la sua visione e le sue incursioni potranno travolgere il sistema ghanese.

A fermarlo proverà il talento del centrocampo ghanese Caleb Yirenkyi, match-winner contro il Panama al 95’. A Boston il suo lavoro senza palla sarà decisivo. Dovrà muoversi in modo aggressivo, chiudere gli spazi centrali, pressare i punti di costruzione di Bellingham e proteggere la difesa a quattro, per evitare che l’Inghilterra domini il centro del campo e costringa il Ghana a un’azione difensiva insostenibile.

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Come si delineano le combinazioni del Gruppo L?

Dopo la prima giornata il Gruppo L vede l’Inghilterra in vetta con 3 punti e una differenza reti di +2, grazie al 4-2 sulla Croazia a Dallas. Subito dietro c’è il Ghana, anch’esso a 3 punti e con +1 dopo l’1-0 su Panama a Toronto.

Croazia e Panama sono ultime con zero punti. La gara della seconda giornata al Boston Stadium è decisiva per le capoliste, che puntano alla qualificazione prima dell’ultima giornata.

Se l’Inghilterra vince

Una vittoria della squadra di Thomas Tuchel porterebbe i Tre Leoni a sei punti, a un passo dagli ottavi. In caso di successo, e a seconda dell’altro risultato, l’Inghilterra potrebbe già assicurarsi il passaggio del turno con una giornata d’anticipo. In tal caso gli inglesi avrebbero un buon margine di sicurezza in vista dell’ultima giornata, mentre la squadra di Queiroz resterebbe a 3 punti e dovrebbe battere la Croazia all’ultima giornata per sperare.

Se il Ghana vincesse

Con tre punti, il Ghana salirebbe a sei e siproiettterebbe al primo posto, avvicinando gli ottavi e dipendendo solo dall’altro risultato del girone. In tal caso l’Inghilterra resterebbe a 3 punti e dovrebbe giocarsi tutto nell’ultima gara contro il Panama, con l’obbligo di vincere per evitare complicati calcoli legati al terzo posto.

Un pareggio

Un pari a Foxborough lascerebbe le due squadre a quota quattro punti, rinviando tutto all’ultima giornata. Entrambe resterebbero imbattute e in corsa per il passaggio del turno, ma con margini ridotti. In tal caso l’Inghilterra affronterebbe Panama sapendo che una vittoria le garantirebbe probabilmente il primo posto, mentre il Ghana si troverebbe in una situazione analoga contro la Croazia, con entrambe le squadre attente alla differenza reti.

Notizie sulle squadre e formazioni

Thomas Tuchel non ha ancora rivelato la probabile formazione titolare dell’Inghilterra per la gara contro il Ghana e, al momento, non sono segnalati infortuni o squalifiche. Aggiornamenti saranno forniti poco prima del calcio d’inizio.

Situazione analoga per il Ghana: Carlos Queiroz non ha ancora rivelato la formazione né segnalato infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nei giorni precedenti il match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque partite l’Inghilterra ha registrato due vittorie, una sconfitta, un pareggio e un’altra vittoria. L’ultima uscita è il 3-0 al Costa Rica del 10 giugno, preceduto dal 1-0 alla Nuova Zelanda quattro giorni prima. Prima di queste amichevoli, aveva perso 1-0 col Giappone a marzo, pareggiato 1-1 con l’Uruguay e vinto 2-0 in Albania nelle qualificazioni mondiali. In cinque gare: sette gol fatti, due subiti.

Il Ghana, invece, ha perso quattro delle ultime cinque gare: unico punto il 1-1 col Galles il 2 giugno. Netta la sconfitta per 5-1 contro l’Austria a marzo. La sconfitta per 1-0 contro il Sudafrica nel dicembre 2025 completa una serie di risultati che preoccupa lo staff tecnico in vista di una fase a gironi impegnativa.

Storia degli scontri diretti

ING Ultima partita GHA 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Inghilterra 1 - 1 Ghana 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

C’è un solo precedente tra Inghilterra e Ghana: 1-1 in amichevole il 29 marzo 2011.

Classifiche

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