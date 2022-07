Inghilterra-Germania femminile 2-1: le inglesi si aggiudicano gli Europei 2022

A Wembley le ragazze di Sarina Wiegman superano la Germania ai supplementari. Decisivo il goal di Kelly, primo titolo per la nazionale inglese.

L'Inghilterra mette le mani sull Europeo femminile. Nell'ultimo atto dell'edizione 2022 le inglesi hanno la meglio sulla Germania, padrona della competizione con otto titoli vinti in altrettante finali disputate nella sua storia.

La tensione tipica di una finale e il caldo, molto meno usuale per Londra, rende l'incontro molto fisico e fa sì che le azioni da goal si contino sulla punta delle dita. Anzi, le proteste per eventuali tocchi di braccio in area di rigore e potenziali occasioni da penalty superano di gran lunga le occasioni di tentativo a rete di entrambe le formazioni.

Si va a riposo sullo 0-0, ma con le inglesi molto determinate a far sì che la finale di Wembley non termini con un esito diverso dalla loro vittoria.

A far tremare il prato e i seggiolini dello stadio più grande d'Inghilterra ci pensa Ella Toole. Subentrata alla stella Kirby, l'attaccante scatta sul filo del fuorigioco su una verticalizzazione di Walsh e supera Frohms con un pallonetto precisissimo.

La reazione tedesca è immediata e inizia il tambureggiamento della nazionale teutonica verso la porta difesa dall'inglese Earps.

Il forcing sortisce i suoi effetti al minuto 78, con Lina Magull che brucia la marcatura della difesa avversaria e sigla il pareggio, segnando il terzo goal del suo Europeo ma soprattutto quello che zittisce il pubblico casalingo fino a quel momento decisamente rumoroso.

Si va ai supplementari, con l'incombenza dei rigori che spaventa e non poco la nazionale inglese memore di diverse delusioni e non solo con la nazionale femminile.

Il sospiro di sollievo del pubblico inglese arriva grazie a Chloe Kelly, che all'inizio del secondo supplementare a due passi dalla porta realizza il goal del 2-1 ed esplode in un'esultanza rabbiosa come l'urlo dei suoi tifosi e delle compagne di squadra.

Alla fine dei 2' di recupero assegnati scatta la festa a Wembley. L'Inghilterra si aggiudica il suo primo titolo europeo dopo i ko all'ultimo atto dell'edizione 84 e di quella del 2009, mentre la Germania vede interrotta la sua striscia vincente nelle finali.

Ad un anno dalla delusione per la sconfitta della nazionale maschile a Euro 2020 contro l'Italia, ci pensano le ragazze del football a regalare una gioia ai tifosi inglesi.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-GERMANIA 2-1

Marcatrici: 62' Toone, 78' Magull, 111' Kelly

INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly (88' Greenwood); Stanway (89' Scott), Walsh; Mead (64' Kelly), Kirby (56' Toone), Hemp; White (56' Russo).

GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering (103' Doorsoun-Khajeh), Rauch (113' Lattwein); Magull (91' Dalmann), Oberdorf, Däbritz (78' Lohmann); Huth, Schuller (67' Anyomi), Brand (46' Wassmuth).

Arbitro: Monzul

Ammonite: Stanway (I), White (I), Gauch (G), Oberdorf (G), Schuller (G), Russo (I), Kelly (I)

Espulse: -