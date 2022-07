Inghilterra-Germania dove vederla: Sky o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni della Finale di Euro 2022

La Germania sfida l'Inghilterra padrona di casa nella finale di Euro 2022 femminile: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

INGHILTERRA-GERMANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inghilterra-Germania

Inghilterra-Germania Data: domenica 31 luglio 2022

domenica 31 luglio 2022 Orario: 18:00

18:00 Canale TV: Rai 2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (213)

Rai 2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (213) Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Euro 2022 femminile arriva al suo atto finale: saranno Inghilterra e Germania a giocarsi la finalissima sotto l’arco di Wembley, dove un anno fa la squadra maschile inglese perse contro l’Italia.

Ellen White e compagne arrivano da favorite alla sfida, ma di fronte hanno una Germania trascinata da Alexandra Popp che ha segnato in ogni partita e portato la squadra all’ultimo atto. In semifinale ha battuto la Francia, una delle realtà più quotate.

Fino a qui l’Inghilterra ha avuto una difesa solida (1 solo gol incassato) ma anche un attacco straripante, da 20 reti in 5 gare. Anche la Germania ha sempre vinto, segnando 12 reti e subendone solo una, in semifinale.

Chi vincerà succederà all’Olanda nell’albo d’Oro. La Germania cerca il nono successo (record, con 6 consecutivi), mentre l’Inghilterra spera nel primo.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Inghilterra-Germania, finale di Euro 2022: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO INGHILTERRA-GERMANIA

Inghilterra-Germania si giocherà alle ore 18.00 di domenica 31 luglio. La finale di Euro 2022 si giocherà a Wembley, Londra.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-GERMANIA IN TV

La finalissima si potrà guardare in tv in chiaro su Rai 2. Il match sarà trasmesso anche da Sky, che ha acquistato i diritti per l’intera manifestazione: i canali di riferimento in questo caso saranno Sky Sport (canale 252), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (canale 203), ma anche Sky Sport 4K (canale 213)

INGHILTERRA-GERMANIA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Inghilterra e Germania sarà visibile in streaming su RaiPlay: basterà collegarsi al sito da desktop oppure scaricare l’app su dispositivi mobili. I clienti Sky potranno usufruire anche di SkyGo, sempre tramite app su tutti i dispositivi. Il match sarà visibile anche su NOW, previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL vi racconteremo la sfida in diretta testuale: minuto per minuto potrete seguire il racconto del match, fino al fischio finale che decreterà la squadra campione d’Europa.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-GERMANIA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White.

GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand.