Inghilterra-Francia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Nel Gruppo C dell'Europeo Under 21 si sfidano all'esordio Inghilterra e Francia: scopri come seguire la partita in tv e in streaming gratuitamente.

Dopo - , il match più atteso in questa prima giornata della fase a giorni dell'Europeo Under 21 è senza dubbio -.

Entrambe le squadre sono approdate all'Europeo in Italia da prime in classifica nel rispettivo girone di qualificazione e senza perdere nemmeno una partita.

Sono da considerare due delle potenziali candidate alla vittoria finale, per i tanti giocatori di livello che hanno in rosa. L'Inghilterra potrà contare su talenti come Maddison, Gray e Calvert-Lewin, la Francia su Aouar, Dembelé e Bamba.

In questa pagina tutte le informazioni su Inghilterra-Francia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

INGHILTERRA-FRANCIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Inghilterra-Francia Under 21 DATA 18 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Orogel Stadium, Cesena ARBITRO Srdjan Jovanović ( ) TV Rai Sport STREAMING Rai Play

ORARIO INGHILTERRA-FRANCIA UNDER 21

Inghilterra-Francia Under 21 si giocherà mercoledì 18 giugno all'Orogel Stadium di Cesena, meglio noto con il nome di Dino Manuzzi. La partita inizierà alle ore 21 e chiuderà la prima giornata del Gruppo C che comprende anche Romania e .

Inghilterra-Francia Under 21 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai Sport. Il canale di riferimento per il digitale terrestre è 57, ma la partita sarà visibile anche sul canale 58 (Rai Sport +). Sul satellite Rai Sport sarà invece visibile sul canale 227.

La diretta di Inghilterra-Francia Under 21 sarà visibile gratuitamente su RaiPlay, non sarà necessario effettuare registrazioni, ma basterà semplicemente collegarsi sul sito tramite pc o scaricare l'app per la visione su tablet o smartphone.

Portieri: Gunn, Henderson, Woodman.

Difensori: Clarke-Salter, Dasilva, Kelly, Kenny, Konsa, Tomori, Wan-Bissaka.

Centrocampisti: Barnes, Choudhury, Dowell, Foden, Gibbs-White, Maddison, Mount, Sessegnon.

Attaccanti: Abraham, Calvert-Lewin, Gray, Nelson, Solanke.

Portieri: Bernardoni, Larsonneur, Prevot.

Difensori: Amian, Ballo-Toure, Caci, Dagba, Konate, Niakhate, Sarr, Upamecano.

Centrocampisti: Aouar, Del Castillo, Guendouzi, Ntcham, Reine-Adelaide, Sissoko, Tousart.

Attaccanti: Bamba, Dembele, Ikone, Mateta, Thuram.

L'Inghilterra si schiererà con il 4-2-3-1 ma non mancano i dubbi di formazione. In difesa Kenny si gioca un posto con Wan-Bissaka sulla destra, mentre sulla sinistra potrebbe abbassarsi Sessegnon al posto di Dasilva. A centrocampo Maddison è in ballottaggio con Mount, mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Gray, Foden e Nelson dietro Solanke.

Meno incognite invece nella Francia, che giocherà con un modulo speculare. Bernardoni è favorito su Larsonneur tra i pali, mentre al centro della difesa dovrebbero esserci Konate e Upamecano. Davanti alla difesa largo alla coppia del composta dalla stella Aouar e da Tousart, in avanti saranno Reine-Adelaide, Ikone e Bamba a sostenere Moussa Dembelé.

INGHILTERRA (4-2-3-1) : Henderson; Kenny, Tomori, Clarke-Salter, Sessegnon; Dowell, Maddison; Gray, Foden, Nelson; Solanke.

FRANCIA (4-2-3-1) : Bernardoni; Amian, Konate, Upamecano, Ballo-Toure; Aouar, Tousart; Reine-Adelaide, Ikone, Bamba; Dembele.