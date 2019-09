Inghilterra, favola Mings: dal rifugio per clochard alla convocazione in nazionale

Mings ha vissuto qualche anno in un rifugio per clochard insieme alla madre ed ai fratelli, poi ha lavorato in un pub. Ora ecco la prima convocazione.

E' davvero difficile usare un termine diverso da favola per raccontare la storia di Tyrone Mings, difensore dell' che è stato convocato per la prima volta dall' a 26 anni.

Mings infatti, come racconta 'La Gazzetta dello Sport', è arrivato al grande calcio dopo aver trascorso una vita decisamente travagliata a partire dall'infanzia, quando a otto anni la madre lascia il compagno e finisce in un rifugio per clochard insieme ai quattro figli.

Un'esperienza forte che Mings ha ricordato sulle pagine del 'Telegraph'.

"Non avevamo altro posto dove andare, non c’erano alternative. Ricordo tutto perfettamente, è stato orribile, bagni e docce comuni, gente non proprio simpatica... Tremendo. Siamo stati lì a lungo, da sei mesi a un anno. Io andavo alle elementari, non è stata una bella esperienza...”

Mings proprio lì inizia a scegliere il calcio ma alll'Accademia del viene ritenuto troppo magro. E anche i provini con City, Swindon Town, Portsmouth e Bristol Rovers vanno male.

Grazie a una borsa di studio Mings continua comunque a coltivare la sua passione ma viene pagato troppo poco, cosa che lo costringe a fare anche altro: dal cameriere in un pub all'impiegato in un ufficio di consulenza su ipoteche e mutui.

La svolta nella carriera da calciatore di Mings arriva grazie all'ex difensore Osman che lo segnala all'Ipswich Town, con cui firma il primo contratto. Nel 2015 poi ecco il grande salto al Bournemouth in Premier League ma al debutto contro il si rompe i legamenti del ginocchio ed è costretto a fermarsi per più di un anno.

"Quando è arrivata la diagnosi sono impazzito, volevo mollare tutto. Mi sono chiuso in me stesso e non volevo parlare con nessuno”.

A gennaio del 2019 però Mings si trasferisce in prestito all'Aston Villa che a luglio lo riscatta versando quasi 30 milioni di euro. Il tutto fino alla convocazione in Nazionale: il degno lieto fine di una favola del calcio.