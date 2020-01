Dall'Inghilterra, il Daily Mail: Allegri aspetta il Manchester United

La panchina di Solskjaer traballa e in Inghilterra sostengono che Massimiliano Allegri sia spettatore interessato delle vicende in casa United.

La sconfitta in League Cup contro il City nel derby getta altre ombre sul Manchester United, che ha passato delle festività complicate: soltanto 2 vittorie nelle ultime 6 partite. Il cambio di guida tecnica è un fantasma che aleggia sempre su Old Trafford.

Secondo il 'Daily Mail' ci sarebbe un tecnico in particolare che sta seguendo con molta attenzione le vicende dei 'Red Devils' attendendo una proposta: Massimiliano Allegri, ancora senza lavoro dopo aver lasciato la al termine di un quinquennio storico.

Former Juventus boss Massimiliano Allegri holding out for Ole Gunnar Solskjaer's Man United job https://t.co/IR0Ql9KKmU — MailOnline Sport (@MailSport) January 8, 2020

Il nome del tecnico livornese era stato accostato a diversi club, tra cui e , ma la sua intenzione sarebbe quella di prendere il timone dello United, qualora Solskjaer dovesse essere esonerato.

Al momento il tecnico norvegese non si sente in pericolo, ma il rendimento delle ultime partite è stato in netto calo dopo una ripresa tra novembre e dicembre. E il futuro, con Allegri alla finestra, sembra incerto.