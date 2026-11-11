Come vedere Inghilterra-Croazia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

L'Inghilterra ospita la Croazia a Wembley giovedì sera per la sfida del Gruppo A3 di UEFA Nations League. La squadra di Thomas Tuchel punta a consolidare la propria posizione in classifica.

La serata avrà un significato che va oltre la partita. Harry Kane si appresta a superare il record di presenze nella nazionale maschile inglese detenuto da Peter Shilton: con la sua 126ª presenza andrà oltre il leggendario portiere, primatista dal 1989. A Wembley è prevista una cerimonia speciale prima della partita, alla presenza di Shilton, per celebrare il passaggio di consegne.

Davanti al pubblico di casa sarà celebrata anche la vittoria del Pallone d'Oro di Kane, aggiungendo un ulteriore motivo di festa a una serata già storica per il calcio inglese. L'attaccante del Bayern Monaco punta ai 100 goal in nazionale e non mostra segni di rallentamento.

La Croazia di Slaven Bilic arriva da un percorso difficile in Nations League. I recenti incontri con l'Inghilterra sono stati a senso unico e gli ospiti dovranno migliorare notevolmente per evitare un'altra pesante sconfitta a Wembley.

La giovane rosa dell'Inghilterra continua ad attirare l'attenzione. Il diciottenne Rio Ngumoha ha ricevuto un'altra convocazione dopo essersi messo in luce con il club, anche grazie a una prestazione di spicco nella vittoria del Liverpool sul Villarreal in Champions League, e sarà desideroso di scendere di nuovo in campo con la nazionale.

Jude Bellingham porta a centrocampo, a Wembley, la qualità che esprime nel Real Madrid, mentre Declan Rice dà equilibrio al reparto. L'Inghilterra affronta questa sfida con una rosa ricca di alternative e un buon momento di forma.

Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie per vedere Inghilterra-Croazia in diretta.

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