Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League A
team-logoInghilterra
Wembley
team-logoCroazia
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Inghilterra-Croazia in diretta oggi: Dove vedere la partita in TV e in streaming?

Inghilterra vs Croazia
Inghilterra
Croazia
UEFA Nations League A

Tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta Inghilterra-Croazia di oggi, partita della Lega A di UEFA Nations League.

Come vedere Inghilterra-Croazia con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Procurati una VPN affidabile. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Vai sull'emittente ufficiale. Visita il sito web o apri l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere pieno accesso e goderti la partita!

Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 5
Wembley

L'Inghilterra ospita la Croazia a Wembley giovedì sera per la sfida del Gruppo A3 di UEFA Nations League. La squadra di Thomas Tuchel punta a consolidare la propria posizione in classifica.

La serata avrà un significato che va oltre la partita. Harry Kane si appresta a superare il record di presenze nella nazionale maschile inglese detenuto da Peter Shilton: con la sua 126ª presenza andrà oltre il leggendario portiere, primatista dal 1989. A Wembley è prevista una cerimonia speciale prima della partita, alla presenza di Shilton, per celebrare il passaggio di consegne.

Davanti al pubblico di casa sarà celebrata anche la vittoria del Pallone d'Oro di Kane, aggiungendo un ulteriore motivo di festa a una serata già storica per il calcio inglese. L'attaccante del Bayern Monaco punta ai 100 goal in nazionale e non mostra segni di rallentamento.

La Croazia di Slaven Bilic arriva da un percorso difficile in Nations League. I recenti incontri con l'Inghilterra sono stati a senso unico e gli ospiti dovranno migliorare notevolmente per evitare un'altra pesante sconfitta a Wembley.

La giovane rosa dell'Inghilterra continua ad attirare l'attenzione. Il diciottenne Rio Ngumoha ha ricevuto un'altra convocazione dopo essersi messo in luce con il club, anche grazie a una prestazione di spicco nella vittoria del Liverpool sul Villarreal in Champions League, e sarà desideroso di scendere di nuovo in campo con la nazionale.

Jude Bellingham porta a centrocampo, a Wembley, la qualità che esprime nel Real Madrid, mentre Declan Rice dà equilibrio al reparto. L'Inghilterra affronta questa sfida con una rosa ricca di alternative e un buon momento di forma.

Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie per vedere Inghilterra-Croazia in diretta.

Le ultime sulle squadre e i convocati

Probabili formazioni Inghilterra - Croazia

4-2-3-1
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Formazione
Croazia crest
Croazia
CRO
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordD. BurnD. BurnL. HallL. HallJ. QuansahJ. QuansahJ. HillJ. HillD. RiceD. RiceA. GordonA. GordonJ. BellinghamJ. BellinghamE. AndersonE. AndersonR. NgumohaR. NgumohaH. KaneH. KaneD. LivakovicD. LivakovicD. Caleta-CarD. Caleta-CarL. VuskovicL. VuskovicJ. GvardiolJ. GvardiolJ. StanisicJ. StanisicL. ModricL. ModricM. PasalicM. PasalicN. VlasicN. VlasicM. BaturinaM. BaturinaM. KovacicM. KovacicA. BudimirA. Budimir
Croazia crest
Croazia
CRO
4-2-3-1
Inghilterra

Formazione titolare

Croazia

Allenatore

  • T. Tuchel
  • S. Bilic

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google