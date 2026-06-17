Inghilterra-Croazia, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere

Inghilterra-Croazia si giocherà il 17 giugno 2026 alle 20:00 GMT (16:00 EST).

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Inghilterra-Croazia: il contesto della partita

In Texas, entrambe le squadre, decise a iniziare bene uno dei gironi più duri, puntano a partire col piede giusto. Con le aspettative in crescita in patria, l’allenatore inglese Thomas Tuchel vuole dimostrare che il suo calcio fluido e aggressivo funziona sul palcoscenico più importante, guidando un gruppo organizzato e implacabile. Di fronte troverà una Croazia disciplinata e tenace, guidata daZlatko Dalić: il suo pragmatismo tattico e la solidità tecnica la rendono difficile da superare, grazie a un lavoro di squadra instancabile e all’esperienza dei veterani. All’AT&T Stadium di Dallas, impianto di livello mondiale e con un pubblico appassionato, la sfida si preannuncia uno dei momenti clou del primo turno.

Con Ghana e Panama nel Gruppo L, un passo falso è vietato. Per l’Inghilterra è l’occasione per confermare il proprio status di elite, avvicinarsi al mito del 1966 e mostrare i progressi tattici guidati da Tuchel. La Croazia, invece, vuole dimostrare che questa generazione può ancora superare le attese, grazie alla libertà mentale e al prestigio conquistati con i recenti podi. Ad Arlington, sotto i riflettori, contano intensità, cambi di gioco rapidi e concretezza in area: fattori chiave per una vittoria che vale già oro.

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Il percorso verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

La marcia trionfale dell’Inghilterra nelle qualificazioni

Gli inglesi hanno dominato il Gruppo K con un percorso netto e senza patemi, mostrando solidità tattica e grande profondità di rosa.

La loro marcia trionfale in Europa si basa su un mix letale di attacchi precisi e una difesa solida. Guidata prima dallo staff ad interim della FA e poi da Thomas Tuchel, l’Inghilterra ha imposto un ritmo impossibile da eguagliare, travolgendo i rivali con vittorie esterne, tra cui il 5-0 alla Serbia a Belgrado. Con pochi punti persi e il primo posto matematico, gli inglesi hanno staccato il biglietto per la fase finale, potendo così lavorare con calma sul proprio schema tattico.

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Il percorso tenace della Croazia nel torneo

Mentre l’Inghilterra ha dominato il proprio girone con un’efficienza chirurgica, i Vatreni hanno mostrato resilienza tattica, esperienza e maturità, gestendo la pressione e assicurandosi il passaggio alla fase finale.

Il segno distintivo è stata la gestione attenta delle gare e la solidità del centrocampo. Sotto la guida di Zlatko Dalić, la squadra ha integrato giovani talenti del campionato nazionale accanto ai veterani. Ha reso le partite casalinghe un bastione inespugnabile e mostrato grande calma nelle trasferte più dure, superando con costanza gli avversari di girone. La qualificazione diretta, conquistata con largo anticipo, conferma ancora una volta l’efficacia del suo modello tattico per il palcoscenico più importante del calcio.

Notizie sulle formazioni di Inghilterra-Croazia

Notizie sulla squadra dell’Inghilterra

I Tre Leoni si sono radunati in Texas con un gruppo di 26 giocatori di grande talento, pronti a dimostrare fin dall’inizio di poter vincere il titolo. Sotto la guida del nuovo allenatore Thomas Tuchel, la squadra lavora con grande concentrazione, adattandosi rapidamente alle sue richieste. La principale risorsa dell’Inghilterra per l’esordio è la profondità offensiva, che permette di variare il piano tattico in corsa.

Il capitano Harry Kane, in forma smagliante, guiderà l’attacco affiancato dalla velocità di Bukayo Saka. Jude Bellingham agirà da trequartista, collegando centrocampo e attacco. A centrocampo Declan Rice e Kobbie Mainoo garantiranno fisicità e ritmo, mentre John Stones coordinerà la difesa per avviare l’azione con ordine.

Notizie sulla squadra della Croazia

I Vatreni sono arrivati a Dallas con la loro solita calma, sostenuti da un palmarès d’élite che li ha spesso visti battere avversari più quotati. L’allenatore Zlatko Dalić ha scelto 26 giocatori esperti e affiatati, mixando il collaudato nucleo centrale con giovani dinamici. Il punto di forza è la stabilità sotto pressione, garantita dal sistema di gioco che Dalić fa funzionare con grande sicurezza.

Il cuore della squadra è l’intramontabile Luka Modrić, che con Mateo Kovačić guiderà un centrocampo di livello mondiale capace di resistere al pressing. In attacco la fisicità di Bruno Petković metterà in crisi i centrali, aprendo varchi per Andrej Kramarić. In difesa Joško Gvardiol, in piena forma, guiderà la retroguardia con passaggi precisi e interventi decisi, proteggendo l’affidabile portiere Dominik Livaković.

Profili degli allenatori e filosofie tattiche

Thomas Tuchel (Inghilterra)

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Stratega d’élite e maestro di scacchi, Tuchel dona all’Inghilterra un vantaggio sofisticato e una direzione precisa. Dopo i successi con i top club europei, punta sull’efficienza tattica e sulla fluidità. Ha abbandonato il possesso palla passivo, chiedendo un gioco incisivo e intelligente, pensato per dominare le fasi a eliminazione diretta.

Adotta un possesso palla posizionale con vertiginose ripartenze, schierando un 3-4-2-1 o un 4-2-3-1 asimmetrico, con registi invertiti che occupano i corridoi centrali e terzini bravi a sovraccaricare la linea difensiva avversaria. Chiede precisione tecnica, con costruzioni brevi per attirare la difesa e poi servire rapidi passaggi in profondità. A Dallas dovrà bilanciare libertà offensiva e solidità difensiva, mantenendo il centrocampo disciplinato per evitare contropiedi.

Zlatko Dalić (Croazia)

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Architetto della generazione d’oro croata, Dalić unisce calma, esperienza e abilità nel gestire il gruppo. Alla guida della nazionale da diverse campagne internazionali, l’esperto allenatore ha creato un gruppo unito basato su resilienza, maturità e fiducia. Dalić è noto per esaltare il suo leggendario centrocampo integrandolo con giovani talenti difensivi.

Dalić schiera un 4-3-3 tecnico, basato sul possesso palla per dettare tempi e ritmi. Il suo sistema, resistente al pressing, sfrutta scambi brevi e verticalizzazioni per aprire varchi e gestire il gioco da dietro. Senza palla si compatta al centro, chiude gli spazi e forza l’avversario sulle fasce. In questo esordio prestigioso dovrà neutralizzare l’attacco inglese, mantenere la disciplina in transizione e gestire con cinismo il ritmo per portare la gara su binari più lenti e familiari.

Rosa dei 26 giocatori per i Mondiali

Rosa dell’Inghilterra per i Mondiali

Portieri: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Difensori: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Centrocampisti: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Attaccanti: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Convocati della Croazia per i Mondiali

Portieri: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Difensori: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruč

Attaccanti: Ivan Perisic, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Mario Pašalić, Petar Musa, Igor Marić

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Inghilterra-Croazia: i duelli chiave

Harry Kane vs Josip Šutalo: un duello tra pesi massimi in area di rigore. Kane, capitano inglese di livello mondiale, guida con cinismo la sua squadra e eccelle nel gioco di sponda, nei movimenti in profondità e nella letale efficacia sotto porta. Šutalo, robusto e agile, dovrà usare posizione, forza e tempismo nei duelli aerei per contenerlo.

Bukayo Saka vs Joško Gvardiol: Saka, ala esplosiva dell’Inghilterra, punta su accelerazione, tagli verso il centro e dribbling di alto livello. Proverà a sfruttare ogni spazio sulla fascia. Di fronte avrà però Joško Gvardiol, difensore di livello mondiale solido e fisico. La sua velocità e le sue finte basteranno per superare il pilastro croato, abile in marcatura e nell’intercettare le azioni?

Jude Bellingham contro Mateo Kovačić: un duello tattico decisivo a centrocampo. Kovačić è un regista instancabile e resistente al pressing per i Vatreni, con ottime statistiche nel trasporto palla, contrasti precisi e freddezza sotto pressione per proteggere la difesa. Bellingham dovrà superare questo muro, dirigendo le avanzate dei Tre Leoni con incursioni potenti e sovraccarichi negli spazi per colpire Kovačić e lanciare le transizioni inglesi.

Notizie sulle squadre e formazioni

Thomas Tuchel non ha ancora confermato la formazione inglese e non ci sono infortuni o squalifiche. Aggiornamenti arriveranno a ridosso del match, durante i preparativi in Florida.

Anche Zlatko Dalic non ha ancora rivelato la formazione della Croazia: al momento non risultano infortuni o squalifiche. Nuovi aggiornamenti arriveranno nei giorni precedenti il match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

L’Inghilterra ha vinto 3 delle ultime 5 gare: 1-0 sulla Nuova Zelanda in amichevole il 6 giugno, dopo il ko 1-0 col Giappone e l’1-1 con l’Uruguay a marzo. In precedenza ha battuto Albania e Serbia nelle qualificazioni mondiali mantenendo la porta inviolata in entrambe le sfide.

Anche la Croazia alterna risultati: ha battuto la Slovenia 2-1 il 7 giugno, ma è stata superata 2-0 dal Belgio il 2 giugno e 3-1 dal Brasile ad aprile. Prima delle due sconfitte aveva sconfitto Colombia e Montenegro con identico punteggio 3-1. Nelle ultime cinque uscite hanno segnato nove reti e incassato sette.

Storia dei confronti diretti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è chiuso con una vittoria inglese per 1-0 agli Europei del 13 giugno 2021. L'Inghilterra ha vinto tre degli ultimi cinque confronti; la Croazia uno, con un pareggio. L'unica vittoria croata è la semifinale dei Mondiali 2018, vinta 2-1. In cinque match sono stati segnati 14 gol: nove dall'Inghilterra, tra cui il 5-1 nelle qualificazioni nel settembre 2009.

Classifica

Nel Gruppo L la Croazia è prima, l’Inghilterra seconda.