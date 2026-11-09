Inghilterra-Croazia: i dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

Wembley è pronto: l'Inghilterra, prolifica sotto porta, sfida l'orgoglio croato

L'Inghilterra ospita la Croazia a Wembley nella penultima partita del Gruppo 3 di UEFA Nations League. Alla squadra di Thomas Tuchel basterà evitare la sconfitta per conquistare un posto nei quarti di finale.

L'Inghilterra arriva alla sfida in grande forma dopo il 7-0 inflitto alla Croazia nella gara d'andata il mese scorso, una delle vittorie più nette della nazionale inglese degli ultimi tempi. Quel risultato, unito a tre successi nelle prime quattro partite del girone, le ha permesso di avere saldamente in mano il proprio destino in Nations League.

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La lista dei 25 convocati di Tuchel presenta alcuni spunti di rilievo. Jobe Bellingham riceve la prima convocazione nella nazionale maggiore, facendo il salto dall'Under 21 dopo che, secondo quanto riportato, suo fratello Jude avrebbe spinto per il suo inserimento. Convocato anche Josh King del Fulham, di cui Tuchel ha elogiato la versatilità e il carattere del 25enne.

Cole Palmer e Phil Foden sono gli assenti più illustri. Tuchel è stato schietto sulla situazione di Palmer: ha sottolineato che il centrocampista del Chelsea ha saltato troppi raduni della nazionale e che la priorità resta al gruppo che si è comportato così bene al Mondiale. Foden, invece, era vicino al ritorno tra i convocati prima di finire in panchina al Manchester City.

Declan Rice arriva alla partita in un momento di forma eccezionale con il club: è il giocatore con più assist in Premier League in questa stagione e l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha elogiato la sua crescente pericolosità negli ultimi trenta metri. Anche Trent Alexander-Arnold conserva il posto dopo aver convinto nell'ultima finestra dedicata alle nazionali, in concorrenza con Ben White e Jarell Quansah nel ruolo di terzino destro.

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La Croazia arriva sotto forte pressione. La squadra di Slaven Bilic ha perso tre delle ultime quattro partite di Nations League, compresa la pesante sconfitta a Wembley, ed è terza nel girone, con le speranze di qualificazione ormai praticamente svanite.

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