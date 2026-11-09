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UEFA Nations League A
team-logoInghilterra
Wembley
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Inghilterra-Croazia, anteprima di UEFA Nations League: l’Inghilterra punta a dominare la competizione

Inghilterra vs Croazia
UEFA Nations League A
Inghilterra
Croazia

Forte di due nette vittorie consecutive senza subire gol, tra cui un clamoroso 7-0 a Rijeka e un agevole 3-0 contro la Cechia, l’Inghilterra accoglie a Londra una Croazia orgogliosa, determinata a riscattare l’orgoglio nazionale e a cancellare l’amarezza della sconfitta per 2-1 subita nel finale contro la Spagna.

Inghilterra-Croazia: i dettagli della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 5
Wembley

Wembley è pronto: l'Inghilterra, prolifica sotto porta, sfida l'orgoglio croato

L'Inghilterra ospita la Croazia a Wembley nella penultima partita del Gruppo 3 di UEFA Nations League. Alla squadra di Thomas Tuchel basterà evitare la sconfitta per conquistare un posto nei quarti di finale.

L'Inghilterra arriva alla sfida in grande forma dopo il 7-0 inflitto alla Croazia nella gara d'andata il mese scorso, una delle vittorie più nette della nazionale inglese degli ultimi tempi. Quel risultato, unito a tre successi nelle prime quattro partite del girone, le ha permesso di avere saldamente in mano il proprio destino in Nations League.

England Press ConferenceGetty Images

La lista dei 25 convocati di Tuchel presenta alcuni spunti di rilievo. Jobe Bellingham riceve la prima convocazione nella nazionale maggiore, facendo il salto dall'Under 21 dopo che, secondo quanto riportato, suo fratello Jude avrebbe spinto per il suo inserimento. Convocato anche Josh King del Fulham, di cui Tuchel ha elogiato la versatilità e il carattere del 25enne.

Cole Palmer e Phil Foden sono gli assenti più illustri. Tuchel è stato schietto sulla situazione di Palmer: ha sottolineato che il centrocampista del Chelsea ha saltato troppi raduni della nazionale e che la priorità resta al gruppo che si è comportato così bene al Mondiale. Foden, invece, era vicino al ritorno tra i convocati prima di finire in panchina al Manchester City.

Declan Rice arriva alla partita in un momento di forma eccezionale con il club: è il giocatore con più assist in Premier League in questa stagione e l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha elogiato la sua crescente pericolosità negli ultimi trenta metri. Anche Trent Alexander-Arnold conserva il posto dopo aver convinto nell'ultima finestra dedicata alle nazionali, in concorrenza con Ben White e Jarell Quansah nel ruolo di terzino destro.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

La Croazia arriva sotto forte pressione. La squadra di Slaven Bilic ha perso tre delle ultime quattro partite di Nations League, compresa la pesante sconfitta a Wembley, ed è terza nel girone, con le speranze di qualificazione ormai praticamente svanite.

Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Inghilterra - Croazia

Allenatore

  • T. Tuchel

Stato di forma

ING

ING - Forma

FRA
V4-6
SPA
S2-3
CEC
V0-2
CRO
V0-7
CEC
V3-0
Gol segnato (subito)
20/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CRO

CRO - Forma

POR
S2-1
CEC
V1-2
SPA
S4-1
ING
S0-7
SPA
S1-2
Gol segnato (subito)
5/16
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

InghilterraPareggioCroazia
4
1
0
UEFA Nations League A
Croazia badge
Croazia
CRO
0
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
7
FIN
Coppa del Mondo
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
4
Croazia badge
Croazia
CRO
2
FIN
Campionato Europeo
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
1
Croazia badge
Croazia
CRO
0
FIN
UEFA Nations League A
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
2
Croazia badge
Croazia
CRO
1
FIN
UEFA Nations League A
Croazia badge
Croazia
CRO
0
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
0
FIN
14Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

Grp. 3

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpagnaSpagnaSPA
4400125+712
V
V
V
V
2
InghilterraInghilterraING
4301143+119
V
V
V
S
3
CroaziaCroaziaCRO
4103414-103
S
S
S
V
4
CechiaCechiaCEC
4004210-80
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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