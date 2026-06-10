Inghilterra-Croazia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Il calcio d'inizio di Inghilterra-Croazia è previsto per il 17 giugno 2026 alle 20:00 GMT (16:00 EST).

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Inghilterra vs Croazia: contesto della partita

In Texas, entrambe le squadre, decise a iniziare bene uno dei gironi più duri, puntano a partire col piede giusto. Con le aspettative in crescita in patria, l’allenatore inglese Thomas Tuchel vuole dimostrare che il suo calcio fluido e aggressivo funziona sul palcoscenico più grande, guidando un gruppo organizzato e implacabile. Di fronte troveranno la Croazia diZlatko Dalić: squadra disciplinata, tenace, capace di un calcio pragmatico e letale, che punta sull’impegno collettivo e sull’esperienza dei suoi veterani per fermare le grandi del calcio mondiale. All’AT&T Stadium di Dallas, con le sue strutture di livello mondiale e il pubblico appassionato, la sfida si preannuncia come uno dei momenti chiave del primo turno.

Con Ghana e Panama nel Gruppo L, nessuna delle due può permettersi passi falsi. Per l’Inghilterra è l’occasione per confermare la propria crescita, avvicinarsi al successo del 1966 e mostrare i progressi tattici guidati da Tuchel. La Croazia, invece, vuole dimostrare che questa generazione può ancora superare le attese, grazie alla libertà mentale e al prestigio acquisito con i recenti podi. Ad Arlington, sotto i riflettori, contano intensità, cambi rapidi e precisione in area: fattori chiave per una vittoria che vale già oro.

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La marcia trionfale dell'Inghilterra nelle qualificazioni

Gli inglesi hanno dominato il Gruppo K con un percorso netto e imbattuto, evitando gli spareggi e mostrando grande solidità tattica e profondità di rosa.

La loro cavalcata trionfale in Europa si basava su un mix letale di attacchi precisi e una difesa solida. Guidata prima dallo staff ad interim della FA e poi da Thomas Tuchel, l'Inghilterra ha imposto un ritmo impossibile da eguagliare, travolgendo le rivali con larghe vittorie in trasferta, come il 5-0 in Serbia. Con pochi punti persi e il primo posto matematico, la squadra ha ottenuto l’accesso diretto alla fase finale, permettendo alla nazione di concentrarsi sulla preparazione tattica.

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Il percorso duraturo della Croazia nel torneo

Mentre l’Inghilterra dominava il proprio girone con efficienza chirurgica, i Vatreni si qualificavano grazie a resilienza tattica, esperienza e maturità. In un panorama europeo competitivo, la Croazia ha sfruttato il suo pedigree nei tornei per gestire la pressione e evitare qualsiasi rischio di eliminazione.

Il segno distintivo del loro cammino è stata la gestione attenta delle gare e la solidità tecnica a centrocampo. Sotto la guida di Zlatko Dalić, la squadra ha integrato giovani talenti con i veterani, rendendo le partite casalinghe un bastione inespugnabile e gestendo con maturità le trasferte. La qualificazione matematica con largo anticipo conferma ancora una volta l'efficacia del loro modello tattico per il grande palcoscenico.

Notizie sulle squadre di Inghilterra e Croazia

Notizie sulla squadra inglese

I Tre Leoni si sono radunati in Texas con un gruppo di 26 giocatori di grande qualità, deciso a partire forte. Sotto la guida del nuovo allenatore Thomas Tuchel, la squadra mostra già un’attenzione tattica rapida e precisa. Il punto di forza è l’abbondanza di attaccanti, che permette di cambiare modulo in corsa.

Il capitano Harry Kane, in perfetta forma, guiderà l’attacco affiancato dalla velocità di Bukayo Saka. Jude Bellingham agirà da trequartista, collegando centrocampo e attacco. A centrocampo Declan Rice e Kobbie Mainoo garantiranno fisicità e ritmo, mentre John Stones coordinerà la difesa per una costruzione dal basso ordinata.

Notizie sulla Croazia

I Vatreni sono arrivati a Dallas con la loro solita calma, sostenuti da un palmarès d’élite che spesso li ha visti battere avversari più quotati. Il ct Zlatko Dalić ha scelto 26 giocatori esperti e affiatati, mixando veterani e giovani di talento. Il loro punto di forza è la solidità sotto pressione, garantita da un sistema collaudato e psicologicamente sicuro.

Il cuore della squadra è l’intramontabile Luka Modrić, che con Mateo Kovačić guiderà un centrocampo di livello mondiale, resistente al pressing. In attacco la fisicità di Bruno Petković metterà in crisi i centrali, aprendo varchi per Andrej Kramarić. In difesa Joško Gvardiol, in perfetta forma, guiderà la retroguardia con passaggi precisi e interventi decisi, proteggendo l’affidabile portiere Dominik Livaković.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Thomas Tuchel (Inghilterra)

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Stratega d’élite e maestro di scacchi in campo, Tuchel dona all’Inghilterra un vantaggio sofisticato e una direzione clinica. Dopo aver vinto trofei continentali con top club, il tecnico tedesco punta su efficienza e fluidità. Ha abbandonato il possesso passivo, chiedendo un gioco incisivo e intelligente, pensato per dominare le fasi a eliminazione diretta.

Adotta un possesso palla posizionale con vertiginose ripartenze, schierando un 3-4-2-1 o un 4-2-3-1 asimmetrico, con registi invertiti che occupano i corridoi centrali e terzini abili nell’allungare la difesa avversaria. Chiede precisione tecnica, con costruzioni brevi per attirare la difesa avversaria e poi servire rapidi verticali. A Dallas dovrà bilanciare libertà offensiva e solidità difensiva, mantenendo il centrocampo disciplinato per evitare contropiedi.

Zlatko Dalić (Croazia)

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Guida della “generazione d’oro” croata, Dalić unisce calma, esperienza e grande abilità nella gestione del gruppo. Alla guida della nazionale in campagne storiche, l’esperto allenatore ha creato un gruppo compatto basato su resilienza, maturità e fiducia. Dalić è rispettato per la sua capacità di valorizzare il leggendario centrocampo e integrare giovani talenti difensivi.

Dalić schiera un 4-3-3 tecnico, basato sul possesso palla per dominare ritmo e controllo. Il suo sistema resiste al pressing con scambi brevi e verticalizzazioni dalle retrovie. Senza palla si compatta al centro, chiude gli spazi e forza l’avversario sulle fasce. In questo esordio prestigioso dovrà neutralizzare l’attacco inglese, mantenere disciplina in transizione e gestire la gara con cinismo per rallentarne il ritmo.

Rosa dei 26 convocati per i Mondiali

Rosa dell'Inghilterra per i Mondiali

Portieri: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Difensori: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Centrocampisti: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Attaccanti: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Squadra della Croazia ai Mondiali

Portieri: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Difensori: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruzić

Attaccanti: Ivan Perisic, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Mario Pašalić, Petar Musa, Igor Matović

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Inghilterra-Croazia: i duelli chiave

Harry Kane vs Josip Šutalo: una sfida tra pesi massimi in area di rigore. Kane, capitano inglese prolifico e leader carismatico, eccelle nel gioco di sponda, nei movimenti in profondità e nella finalizzazione. Šutalo, robusto e agile, dovrà usare posizione, forza e tempismo nei duelli aerei per contenerlo.

Bukayo Saka vs Joško Gvardiol: Saka arriva al torneo come ala esplosiva, dotato di accelerazione bruciante, tagli interni precisi e dribbling di alto livello. Cercherà ogni minimo varco sulla fascia quando il gioco si sposta in avanti. Di fronte troverà Joško Gvardiol, difensore di livello mondiale solido e fisico. La sua velocità e le sue finte basteranno per superare il baluardo croato, bravo a marcare gli esterni e a interrompere le azioni?

Jude Bellingham contro Mateo Kovačić: un duello tattico decisivo a centrocampo. Kovačić è un regista instancabile e resistente al pressing per i Vatreni, con ottime statistiche nel trasporto palla, contrasti precisi e grande freddezza sotto pressione per proteggere la difesa. Bellingham dovrà superare questo muro, dirigendo le avanzate inglesi con le sue incursioni potenti e gli inserimenti negli spazi intermedi, per attivare le transizioni verticali dei Tre Leoni.

Notizie sulle squadre e formazioni

Thomas Tuchel non ha ancora rivelato la probabile formazione titolare dell'Inghilterra e non sono segnalati infortuni o squalifiche. Aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio, mentre la squadra prosegue i preparativi in Florida.

Anche Zlatko Dalic non ha ancora rivelato la formazione della Croazia: al momento non risultano infortuni o squalifiche. Nuovi aggiornamenti arriveranno nei giorni precedenti la gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

L'Inghilterra ha vinto 3 delle ultime 5 gare: l'ultima è il 1-0 sulla Nuova Zelanda in amichevole il 6 giugno, mentre a marzo ha perso 1-0 col Giappone e pareggiato 1-1 con l'Uruguay. In precedenza ha battuto Albania e Serbia nelle qualificazioni mondiali mantenendo la porta inviolata in entrambe le sfide.

Anche la Croazia alterna risultati: ha battuto la Slovenia 2-1 il 7 giugno, ma è stata superata 2-0 dal Belgio il 2 giugno e 3-1 dal Brasile ad aprile. Nelle due vittorie precedenti aveva segnato tre gol a Colombia e Montenegro. Nelle ultime cinque uscite hanno segnato nove reti e incassato sette gol.

Storia degli scontri diretti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è chiuso 1-0 per l'Inghilterra, agli Europei del 13 giugno 2021. L'Inghilterra ha vinto tre degli ultimi cinque confronti, la Croazia uno (la semifinale mondiale 2018 per 2-1) e uno è terminato in parità. In totale sono stati segnati 14 gol, nove dei quali dall'Inghilterra, tra cui il 5-1 nelle qualificazioni nel settembre 2009.

Classifica

Nel Gruppo L la Croazia è prima, l'Inghilterra seconda.