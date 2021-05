I preconvocati dell'Inghilterra per gli Europei: dentro Greenwood e Mount

33 preconvocati per Southgate, 7 di loro verranno eliminati dalla lista prima di giocare gli Europei: presenti Sancho, Kane e Foden.

Mancano oramai due settimane all'inizio degli Europei itineranti. Dopo lo slittamento di un anno, arriva finalmente l'edizione del torneo per Nazionali 2020, che prenderà però il via a giugno 2021 per poi concludersi a luglio. Dopo gli ottimi Mondiali 2018, tra le squadre più attese c'è anche l'Inghilterra di Southgate.

Nonostante grandi squadre in tutta la sua storia, l'Inghilterra ha vinto solo un Mondiale, con zero trionfi agli Europei. Ora ci proverà Southgate con un team d'elite a sollevare al cielo di Wembley, dunque in casa, il trofeo per dare una svolta alla storia della Nazionale dei Tre Leoni.

In vista del torneo e della prima gara contro la Croazia, Southgate ha diramato la lista dei preconvocati. Sette di questi verranno eliminati nei prossimi giorni, di cui due portieri. E' presente regolarmente Alexander-Arnold in difesa, out invece Dier. In attacco Kane, Rashford e Foden tra gli altri, a centrocampo Mason Mount.

Tra i preconvocati dall'estero i soli Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund, Kieran Trippier dell'Atletico Madrid e naturalmente Jadon Sancho, anch'esso dei gialloneri Campioni della Coppa di Germania. Per il resto solamente giocatori provenienti dalla Premier League.

I preconvocati dell'Inghilterra per Euro2020:

Portieri: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton & Hove Albion)

Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham Unitedì), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaccanti: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)