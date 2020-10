Inghilterra-Belgio dove vederla: Mediaset o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inghilterra e Belgio si affrontano nella fase a gironi della Nations League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INGHILTERRA-BELGIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 11 ottobre 2020

11 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Canale 20

Canale 20 Streaming: Mediaset Play

La terza giornata della fase a gironi della UEFA , mette di fronte due tra le squadre più quotate del torneo: l’Inghilterra (che si è piazzata al terzo posto nella scorsa edizione) ed il Belgio.

Entrambe le compagini sono, insieme a ed , protagoniste di un Gruppo 2 della Lega A, che vede proprio la compagine guidata da Roberto Martinez in vetta alla classifica con 6 punti, in virtù delle prime due vittorie ottenute contro Danimarca ed Islanda. Quattro sono invece i punti messi in cascina dagli uomini di Southgate che, dopo l’iniziale vittoria interna contro gli islandesi, hanno poi pareggiato 0-0 a Copenaghen.

Inghilterra e Belgio sono due tra le squadre meglio piazzate nel ranking FIFA, visto che sono rispettivamente quarta e prima. Le due rappresentative, nel corso della loro storia, si sono affrontate in 23 occasioni ed il bilancio è favorevole ai Tre Leoni, in virtù delle 15 vittorie a fronte delle 4 sconfitte e di 4 pareggi.

Le ultime due sfide tra le due squadre risalgono entrambe ai Mondiali del 2018 e in tutte e due le occasioni ad avere la meglio è stato il Belgio: 1-0 nella fase a gironi e 2-0 nella finale per il terzo posto con goal di Meunier ed Eden Hazard.

Qui potete trovaretutte le informazioni per seguire Inghilterra-Belgio: dalle notizie sulle formazioni. a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INGHILTERRA-BELGIO

La sfida che vedrà protagoniste Inghilterra e Belgio si giocherà domenica 11 ottobre 2020 al Wembley Stadium di Londra. Fischio d’inizio programmato alle ore 18.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro tedesco Tobias Stieler.

sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro da Mediaset, più precisamente su. La telecronaca dell’evento è stata affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Aldo Serena.

Inghilterra-Belgio sarà trasmessa anche in e sarà quindi visibile su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso Mediaset Play. Per seguire la sfida di Wembley basterà collegarsi al sito della piattaforma o utilizzare l’apposita app.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Gomez, Maguire, Dier; Alexander-Arnold, Rice, Henderson, Trippier; Sancho, Kane, Rashford.

BELGIO (3-4-3): Mignolet; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne; Doku, Lukaku, Trossard.