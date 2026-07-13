Inghilterra-Argentina: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Inghilterra-Argentina: dettagli della partita

Coppa del Mondo - Semifinale Atlanta Stadium

Il calcio d'inizio è fissato per il 15 luglio 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST).

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I vecchi rivali rinnovano la loro leggendaria e accesa rivalità nella semifinale per eccellenza

La storica rivalità si riaccende dopo 20 anni: all’Atlanta Stadium Inghilterra e Argentina si giocano un posto in finale. Tuchel ha portato i Tre Leoni a un passo dalla prima finale in sei decenni, forgiando una squadra tenace.

Di fronte hanno i campioni del mondo, guidati da Lionel Scaloni: l’Albiceleste, imbattuta in semifinale, è un ostacolo formidabile. In palio c’è la finale di East Rutherford contro Francia o Spagna, e il match promette di aggiungere un nuovo capitolo a una sfida ricca di campioni e colpi di scena.

Il percorso dei due team

L’Inghilterra ha mostrato carattere e concretezza in attacco. Dopo aver vinto il Gruppo L e superato a fatica la Repubblica Democratica del Congo, gli uomini di Tuchel hanno silenziato i co-padroni di casa del Messico agli ottavi, vincendo 3-2 all’Azteca. Lo stesso spirito li ha portati a Miami per il quarto di finale contro la Norvegia: sotto di un gol, una doppietta di Jude Bellingham nei supplementari ha chiuso il match sul 3-2, mantenendo la striscia di quattro partite con almeno due reti.

La difesa del titolo da parte dell’Argentina è stata un susseguirsi di colpi di scena. Dopo aver dominato il girone, l’Albiceleste ha rimontato 3-2 l’Egitto, poi sofferto contro una Svizzera ordinata nei quarti. In parità dopo 120 minuti, un gol di Julián Álvarez ha deciso il match nei supplementari contro gli svizzeri in dieci, portando l’Argentina al successo per 3-1 e a 12 partite senza sconfitte dal 2022.

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La crisi dei terzini destri e la corsa alla Scarpa d’Oro pesano sulle scelte.

Le scelte dei due tecnici risentono dei problemi difensivi e della corsa al titolo di capocannoniere. L’Inghilterra deve ancora risolvere l’emergenza terzino destro: Jarell Quansah è squalificato, Reece James è out per infortunio e quindi Ezri Konsa o Djed Spence dovranno contenere il pericoloso sovraccarico sul lato sinistro.

L’Argentina arriva in buone condizioni fisiche e Scaloni deve scegliere tra l’energia di Álvarez e la forza di Lautaro Martínez al fianco del capitano. La sfida vale anche per la Scarpa d’Oro: Messi guida con 8 gol, inseguito da Kane e Bellingham a 6.

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La partita si giocherà anche in mezzo al campo: pressing inglese contro la gestione degli spazi argentini.

Il piano tattico ruoterà attorno a uno scontro generazionale a centrocampo. All’esordio contro l’Inghilterra, Messi proverà a inserirsi negli spazi, dirigendo il gioco con Enzo Fernández e Alexis Mac Allister per colpire dietro la linea difensiva inglese.

Tuchel dovrà contenere l’avversario e limitare le distrazioni difensive. Declan Rice e Kobbie Mainoo avranno il compito di costruire una gabbia di pressing compatta a centrocampo per soffocare le linee di rifornimento verso Messi. Da lì, l’Inghilterra cercherà di sfruttare la forma smagliante di Bellingham per guidare le transizioni in avanti, servendo Kane in area.

Le difese saranno messe a dura prova.

L’Inghilterra deve blindare una difesa che ha sempre incassato gol nella fase a eliminazione diretta, perché ogni errore verrebbe punito da un attacco argentino che ha segnato tre reti nelle ultime quattro gare.

L’Argentina dovrà superare la prova mentale definitiva per neutralizzare una squadra inglese sicura di sé che non si arrende mai. Il successo dipenderà interamente dalla capacità di Cristian Romero e Logan Bailly di gestire i movimenti di Kane nello spazio e di impedire a Bellingham di penetrare indisturbato in area.

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Probabile formazione dell’Inghilterra contro l’Argentina

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Probabile formazione dell’Argentina contro l’Inghilterra

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

Inghilterra-Argentina: fatti e cifre

Sarà il loro sesto incrocio ai Mondiali, uno dei duelli più leggendari del torneo. L’Inghilterra guida gli scontri diretti con 3 vittorie contro le 2 dell’Argentina.

Tra gli incontri più famosi ci sono la controversa vittoria inglese nei quarti del 1966, il quarto del 1986 con la “Mano di Dio” di Maradona e il drammatico ottavo del 1998.

I campioni del mondo in carica arrivano alle semifinali con una striscia impeccabile di vittorie consecutive, essendo l’unica squadra di questo turno a non aver ancora perso un punto. Lionel Messi è in una forma storica, attualmente in testa alla classifica della Scarpa d’Oro a pari merito con otto gol.

Guidati da Thomas Tuchel, i Tre Leoni hanno un cammino di W-D-W. Hanno mostrato grande tenacia in eliminazione diretta, rimontando la Norvegia nei quarti (2-1) grazie a Jude Bellingham. Harry Kane e Bellingham inseguono Messi con 6 reti ciascuno.

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Convocazione dell’Inghilterra (26 giocatori)

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaccanti: Anthony Gordon (Barcellona), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona, in prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Convocati dell’Argentina (26 giocatori)

Portieri: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsiglia), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Difensori: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsiglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Centrocampisti: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milano).

Notizie sulla squadra e formazioni

Thomas Tuchel non ha ancora annunciato la probabile formazione titolare dell’Inghilterra per la semifinale e dal ritiro non sono segnalati infortuni o squalifiche. Jordan Henderson resta in dubbio per la frattura al braccio rimediata nei festeggiamenti dopo gli ottavi col Messico, ma non esclude un rientro prima della fine del torneo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Anche Lionel Scaloni non ha ancora rivelato l’undici titolare dell’Argentina, e al momento non ci sono infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

L’Inghilterra arriva ad Atlanta con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, unico pareggio all’esordio con il Ghana. Nell’ultimo match ha battuto 2-1 la Norvegia ai supplementari: Erling Haaland, secondo le cronache, avrebbe giocato con un malanno. In precedenza, nella fase a eliminazione diretta, l’Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e la Repubblica Democratica del Congo 2-1, segnando nove gol e subendone tre in cinque partite.

L’Argentina ha vinto le ultime cinque gare, segnando 12 gol e subendone 5. Nell’ultimo match ha battuto 3-1 la Svizzera, prima di superare 3-2 Egitto e Capo Verde.

Precedenti

L’ultima sfida, un’amichevole del novembre 2005, vide l’Inghilterra vincere 3-2. Prima, nel 2002, l’Inghilterra aveva battuto l’Argentina 1-0 ai Mondiali. Negli ultimi tre incroci l’Inghilterra conta due vittorie e un pareggio, ma gli incontri sono separati da decenni.

Classifica

L’Argentina ha chiuso al comando il Gruppo J, l’Inghilterra ha vinto il Gruppo L.