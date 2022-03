L'ingenuità di Medel in area: si sistema la palla con le mani, ma non viene dato rigore

La più clamorosa delle ingenuità e un rigore che a termini di regolamento doveva esserci, ma che incredibilmente non è stato dato.

Uno dei casi più incredibili del 28° turno di Serie A è accaduto nel corso della sfida che ha visto protagoniste al Dall’Ara Bologna e Torino. Al 27’ infatti, con la compagine felsinea chiamata a riperdere il gioco con un rinvio dal fondo, Medel chiede la palla a Skorupski perché è intenzionati ad incaricarsi della battuta e a questo punto il portiere gliela passa con un tocco di piede.

Il gioco sarebbe da considerarsi ripreso, ma Medel raccoglie la sfera con le mani e se la sistema per il calcio di rinvio.

E’ dunque fallo di mano, ma l’arbitro Massimi in quel frangente sta parlando con un calciatore e non si accorge del fatto e soprattutto gli addetti al VAR non gli segnalano nulla.

Un episodio che non è sfuggito a Sinisa Mihajlovic che, parlando a fine gara, ha ammesso che la sua squadra è stata graziata nell’occasione.

“Oggi il direttore di gara ha arbitrato male per tutta la partita e in questa occasione ci ha fatto un regalo. Se applichi il regolamento quello è chiaramente un calcio di rigore”.

Anche Ivan Juric si era accordo dalla panchina dell’accaduto.

“Hanno fatto una cavolata e dovevano pagarla, quello era rigore”.