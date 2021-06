L'ingenuità di Gvardiol: si distrae per bere acqua e Ferran Torres ne approfitta

Il terzo goal della Spagna arriva per gentile concessione di Joško Gvardiol: si distrae per bere dell'acqua e viene bruciato da Ferran Torres.

Abbondano senza sosta i colpi di scena in Croazia-Spagna: dopo la clamorosa autorete di Unai Simon e il cambio obbligato per il pallone bucato, ecco un altro episodio a cui faticherete a credere.

Sul risultato di 1-2, Ferran Torres ha trovato il tris grazie ad un piazzato mancino maturato in seguito ad un'ingenuità di Joško Gvardiol, suo diretto marcatore nella circostanza.

Il difensore del Lipsia, complice il gran caldo, si è servito di una borraccia per bere dell'acqua: peccato che lo abbia fatto nel pieno di un'azione offensiva degli spagnoli che non si sono fatti pregare e ne hanno subito approfittato.

Dalle immagini televisive si nota come Gvardiol getti a terra la borraccia quando ormai è troppo tardi: manna dal cielo per lo scatto di Ferran Torres, abile ad anticipare l'avversario con un controllo e ad infilzare Livakovic.

Fortunatamente per Gvardiol, la Croazia ha in seguito rimontato le due reti di svantaggio prolungando la sfida ai tempi supplementari. L'esito più 'scontato' per questo pazzo incontro.