Brutte notizie per la Lazio di Sarri: infortunio al ginocchio per Zaccagni

Il centrocampista della Lazio ha rimediato una distorsione al ginocchio destro in occasione della sfida contro il Marsiglia: è già il 2° infortunio.

Non c'è pace per Mattia Zaccagni. Il centrocampista della Lazio non ci sarà nella sfida in programma domani tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e il Verona di Tudor, la sua ex squadra, a causa di un nuovo infortunio: il numero 20 ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Titolare nella sfida di giovedì di Europa League contro il Marsiglia all'Olimpico, terminata a reti inviolate, Zaccagni era stato sostituito da Sarri al 77', lasciando il posto a Raul Moro.

La Lazio ha comunicato le condizioni del calciatore attraverso un bollettino medico diffuso proprio dal club:

"Zaccagni è stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso nei prossimi giorni verrà effettuato il monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".

Per Zaccagni non si tratta del primo infortunio stagionale. L'ex Verona ha, infatti, già saltato le sfide di campionato contro Torino, Roma e Bologna e quella di Europa League contro la Lokomotiv Mosca a causa di un problema muscolare alla coscia.

In questa prima parte di stagione, Zaccagni ha collezionato cinque presenze, di cui due da titolare, totalizzando 233 minuti tra Serie A ed Europa League.