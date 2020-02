Infortunio Verdi, il Torino: "Sovraccarico muscolare"

Piove sul bagnato in casa Torino. Non solo la crisi di risultati, la compagine granata deve fare i conti anche con l’infortunio di Verdi.

Quello che sta vivendo il è un momento estremamente delicato. La compagine granata è infatti reduce da tre sconfitte consecutive che dovrebbero aver di fatto messo fine all’avventura di Walter Mazzarri all’ombra della Mole .

A complicare ulteriormente le cose per il Toro, oltre alle 13 reti subite nelle ultime tre uscite, anche il problema occorso a Simone Verdi durante la sfida persa 4-0 al Via del Mare contro il .

L’attaccante, nel corso del primo tempo, si è accasciato improvvisamente al suolo dopo aver avvertito un dolore al flessore sinistro. La sostituzione si è resa fin da subito indispensabile, tanto che al 23’ ha dovuto lasciare il campo al giovane Millico.

Il Torino , attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha reso noto qual è l'entità del problema.

“Simone Verdi, uscito anzitempo ieri dal campo durante il match contro il Lecce, è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato esiti di sovraccarico sul muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l'evoluzione clinica”.

I tempi di recupero non sono stati ancora comunicati, ma quello che appare certo è che difficilmente Verdi ci sarà sabato prossimo all’ Olimpico Grande Torino per il match valido per il 23esimo turno di campionato contro la , ma potrebbe recuperare per la successiva gara con il .