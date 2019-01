Infortunio Under, lesione al retto femorale: salta Atalanta, Fiorentina e Milan

Cengiz Under, lesione al retto femorale: salterà sicuramente le prossime due partite di campionato contro Atalanta e Milan e la Coppa Italia.

Continua la stagione sfortunata della Roma dal punto di vista dell'infermeria: l'ennesimo infortunio giallorosso vede protagonista questa volta Cengiz Under, che ha riportato una lesione al retto femorale e dovrà restare fuori dai campi per almeno due settimane.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'attaccante turco dovrà saltare sicuramente le prossime due partite di campionato in programma contro Atalanta e Milan ed il match di Coppa Italia contro la Fiorentina del prossimo 30 gennaio. Un'altra pesante assenza per Di Francesco, che in questa stagione non ha praticamente mai avuto la rosa al completo.

Sono 25 le presenze collezionate da Under in questa stagione con la maglia giallorossa: 6 i goal realizzati e 9 gli assist. Un rendimento non sempre costante sia nell'arco di questi mesi che all'interno delle stesse partite, ma il talento turco ha già dimostrato di avere importanti qualità. Di Francesco dovrà ora puntare sulle alternative per le corsie esterne, in attesa del rientro di Perotti, altro elemento spesso colpito da problemi fisici.