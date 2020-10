Infortunio al testicolo per Gustavo Henrique: lascia il campo sanguinante

Il difensore del Flamengo, Gustavo Henrique, ha riportato un trauma al testicolo nel corso della sfida con il Corinthians.

Il difensore del Flamengo, Gustavo Henrique, nel corso della sfida valida per il diciassettesimo turno del ‘Brasileirao’ che ha visto la sua squadra opposta al Corinthians, ha riportato un infortunio tanto insolito quanto evidentemente doloroso.

Il giocatore infatti, al 39’ è stato costretto a lasciare il campo per un trauma ad un testicolo e le immagini che lo vedono visibilmente dolorante e con i pantaloncini da gioco sporchi di sangue hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Gustavo Henrique, dopo essersi reso conto del problema, ha provato a continuare a giocare dopo essersi semplicemente cambiato il pantaloncino, ma evidentemente non c’erano le condizioni per farlo e pochi minuti dopo si è reso necessario il cambio.

A confermare l’entità del problema è poi stato il Flamengo attraverso una nota ufficiale.

“L’atleta ha subito un trauma diretto al testicolo”.

Secondo quanto emerso, Gustavo Henrique è stato poi tenuto in osservazione anche dopo il triplice fischio finale della partita. Nelle ore successive all’infortunio, l’emorragia si è fermata, ma il giocatore dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli.

Il Flamengo mercoledì tornerà in campo per sfidare in Copa Libertadores lo Junior Barranquilla e al momento non è ancora chiaro se il difensore potrà essere o meno della partita.