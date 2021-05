Altro infortunio per Sergio Ramos: salterà Real Madrid-Siviglia

Il Capitano del Real Madrid non ha pace quest'anno: accusa una tendinite che lo costringerà ai box contro il Siviglia.

Sergio Ramos non si sta allenando con il resto del gruppo nell'allenamento odierno del Real Madrid, alla vigilia della partita decisiva contro il Siviglia di Liga. Il Capitano, ricomparso contro il Chelsea dopo l'infortunio precedente, sarà fuori per il duello contro la sua ex squadra. Si unisce alle assenze di Varane, Lucas Vázquez e Carvajal.

Parte médico de Sergio Ramos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2021

"Dopo i test effettuati al nostro giocatore Sergio Ramos, è stata diagnosticata una tendinite del muscolo semimembranoso della gamba sinistra. Ci saranno nuovi sviluppi nei prossimi giorni".

Si tratta di una stagione maledetta per Sergio Ramos, che in vita sua non ha mai avuto tutti questi infortuni consecutivi.

Dopo essersi ripreso dall'operazione al ginocchio, Sergio Ramos era tornato contro l'Elche. Successivamente si fermò contro il Celta per andare con la nazionale spagnola e lì si infortunò al gemello della gamba sinistra, che gli fece saltare la il Clasico, i quarti di Champions League contro il Liverpool e l'andata contro il Chelsea in semifinale di Champions.

Prima ancora il Covid-19, insomma, una lunghissima serie di stop che hanno condizionato anche il cammino del Real. Adesso il nuovo stop, che costringerà lo spagnolo a saltare la sfida fondamentale contro il Siviglia.