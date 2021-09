Infortunio Sensi: quando torna e quante partite salta

Il centrocampista della Nazionale ha rimediato una distrazione al legamento collaterale mediale ed è costretto a saltare le prossime gare dell'Inter.

L'Inter e il suo allenatore Simone Inzaghi perdono Stefano Sensi. Il centrocampista della Nazionale ha rimediato un infortunio al ginocchio nel corso della sfida contro la Sampdoria, giocata ieri a Marassi e terminata sul 2-2, e sarà costretto a saltare le prossime gare dei nerazzurri.

Un'assenza pesante per l'Inter, che dovrà rinunciare all'ex Sassuolo nel tour de force fino alla prossima sosta per le fasi finali di Nations League, in programma ad ottobre.

L'INFORTUNIO DI SENSI

Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica, all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'Inter ha annunciato le condizioni del centrocampista della Nazionale attraverso un comunicato ufficiale:

"Dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nella gara di ieri contro la Sampdoria, l’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima".

Il classe 1995 rischio uno stop di almeno un mese.

QUALI PARTITE SALTA SENSI

Simone Inzaghi non avrà a disposizione Sensi almeno fino al match contro la Lazio, in programma sabato 16 ottobre alle 18:00.

L'ex centrocampista del Sassuolo salterà le sfide di campionato contro Bologna, Fiorentina, Atalanta e proprio i neroverdi emiliani, mentre non ci sarà in Champions League in casa contro il Real Madrid e sul campo dello Shakhtar Donetsk.

QUANDO TORNA SENSI?

Il ritorno in campo di Stefano Sensi dovrebbe avvenire a metà ottobre, ovvero nei giorni in cui l'Inter affronterà la Lazio in campionato e lo Sheriff Tiraspol in Champions League.

Il 26enne potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per il match dell'Olimpico contro i biancocelesti del 16 ottobre, anticipo dell'ottava giornata di Serie A, o in Champions League nel terzo turno del Gruppo D.