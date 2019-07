Infortunio Schouten e Deiola: lesione del collaterale mediale del ginocchio

Infortunio serio al ginocchio per il cagliaritano Deiola e per il neo bolognese Schouten: entrambi hanno già lasciato il ritiro dei rispettivi club.

Ufficialmente iniziata da qualche settimana, la nuova stagione registra i primi infortuni seri: quelli di Alessandro Deiola e di Jerdy Schouten, costretti a lasciare rispettivamente il ritiro del e quello del .

Schouten, come riportato dal sito ufficiale del Bologna, si è fatto male a un ginocchio durante l'ultima amichevole disputata dalla formazione felsinea.

"Gli esami cui è stato sottoposto Jerdy Schouten hanno evidenziato una lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero stimati in 3-4 settimane. Il giocatore è già al lavoro presso l’Isokinetic".

Identico a quello di Schouten è l'infortunio rimediato da Deiola, come comunicato dal Cagliari. Anche l'ex parmense è stato costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro della squadra.

"Il calciatore Alessandro Deiola è stato sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale di Cles per via dell’infortunio subito in allenamento: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il centrocampista rossoblù ha lasciato il ritiro di Pejo per rientrare a Cagliari, dove verrà sottoposto a nuovi controlli prima di iniziare l’iter riabilitativo. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del Club".

Anche Deiola, così come il collega Schouten, potrebbe rimanere fermo per circa un mese. vvero il tempo che manca per l'inizio del nuovo campionato, previsto per fine agosto.