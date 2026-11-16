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Parma Calcio v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images
Lelio Donato

Infortunio Romero, quando torna l'attaccante del Parma: le ultime, i tempi di recupero e chi gioca al suo posto

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L'attaccante, che si è fatto male alla spalla durante la gara tra Parma e Bologna, starà fuori a lungo. Un problema in più per Alberto Gilardino che dovrà fare a meno di Romero per le prossime partite.

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David Romero nelle ultime settimane si era ormai preso il posto da titolare al centro dell'attacco del Parma, ma come detto è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico.

Schierato da Gilardino in coppia con Lontani nel derby contro il Bologna prima della sosta di novembre, infatti, Romero è uscito già al 22' del primo tempo per un infortunio alla spalla. E lo stop non sarà breve.

L'INFORTUNIO DI ROMERO

Romero durante il primo tempo di Parma-Bologna del 7 novembre è caduto male sul terreno di gioco del 'Tardini' in seguito a un contrasto col difensore avversario Casale.

L'attaccante argentino è apparso subito molto dolorante alla spalla chiedendo con ampi gesti il cambio prima di essere assistito dai sanitari. Al suo posto è subentrato El Bilal Tourè.

Gli esami strumentali svolti nei giorni successivi all'infortunio hanno evidenziato una sublussazione acromion claveare. Infortunio piuttosto serio e che richiede tempi di recupero lunghi.

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QUANDO TORNA ROMERO

Ma quindi quando torna in campo Romero col Parma e quante partite salta? Lo stop dell'attaccante, come detto, non sarà breve. Per rivedere in campo l'attaccante bisognerà probabilmente aspettare l'anno nuovo.

In questo caso Romero salterà tutte le ultime partite di campionato in programma tra fine novembre e Natale quando il Parma affronterà nell'ordine Roma, Frosinone, Milan, Fiorentina e Sassuolo. L'obiettivo del Parma è quello di rimettere Romero a disposizione di Gilardino per la prima gara del 2027 contro il Napoli.

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Alla sua prima stagione in Serie A, Romero ha messo insieme dieci presenze tra campionato e Coppa Italia segnando due goal. Entrambi a settembre contro Como e Genoa. L'attaccante argentino è un classe 2003 ed è stato acquistato in estate dal Tigre per circa 8,5 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita.

CHI GIOCA AL POSTO DI ROMERO

In assenza di Romero toccherà a Gilardino trovare soluzioni alternative per l'attacco del Parma nelle ultime settimane dell'anno. Come detto al suo posto contro il Bologna è subentrato El Bilal Tourè, che però non è l'unica opzione.

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Nel ruolo di punta centrale infatti Gilardino può contare anche su Matja Frigan e soprattutto Nesta Elphege. Quest'ultimo si era messo in mostra nel finale della scorsa stagione realizzando due goal in sole nove presenze e fornendo un assist.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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